Războiul pornit de Rusia, prin ochii unui militar american, voluntar în armata ucraineană. „Soldaţii ruşi morţi ajung hrană pentru câinii vagabonzi”

James Vasquez, fost militar american în prezent voluntar în armata ucraineană, a descris pe contul său de Twitter o serie de detalii cu privire la luptele duse de trupele ucrainene împotriva forțelor ruse, staționate în jurul capitalei Kiev.

Militar american, voluntar în armata ucraineană

În cele câteva mesaje postate pe pagina sa de Twitter, fostul militar american a descris cum a reușit să ajungă în Ucraina și să se alăture trupelor ucrainene în lupta acestora împotriva armatei ruse. În ultimul său mesaj postat joi, Vasquez scrie că trupele ucrainene alături de care luptă în aceste zile au reușit să elibereze una din localitățile din jurul Kievului ce fusese ocupată de armata Rusiei.

„Acest sat a fost ocupat de ruși în ultima lună, au terorizat populația locală și le-au furat alimentele. Astăzi am intrat peste ei, am distrus șapte tancuri și am eliminat mai mulți ruși, reușind astfel să eliberăm populația locală”, a scris voluntarul american. Sub acest mesaj a postat și o înregistrare video în care este filmat în fața unui blindat rusesc complet distrus. „Nu știu dacă știți ce e chestia asta din spatele meu, dar este un tanc rusesc. Primul tanc ce a fost distrus”, spune Vasquez în timp ce camarazii săi răspund: „Bine ați venit în America!”.

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people — James Vasquez (@jmvasquez1974)

Mai mulți utilizatori i-au scris să aibă grijă cu postarea unor astfel de detalii, atrăgându-i atenția că poziția sa poate fi identificată de pe urma acestor mesaje de către serviciile de informații ale armatei ruse, însă Vasquez le-a răspuns că plutonul său este extrem de mobil, și că nu stă niciodată suficient de mult timp într-o singură locație. „Pentru toți cei care sunt îngrijorați că aș putea fi localizat de către ruși, vă răg nu o faceți. Avem suficiente măsuri de siguranță împotriva acestui lucru și, de asemenea, nu stăm niciodată suficient de mult timp într-un singur loc”.

Vineri dimineață însă, o serie de mesaje pe care le postase joi fuseseră șterse, cel mai probabil din motive de siguranță. Anterior însă a postat un alt clip de la finalul luptelor de joi în care numără patru, cinci tancuri rusești distruse: „Asta numesc eu o zi bună”, spune fostul militar american.

For those of you correcting me on tanks. I know some are armored vehicle. Just did not want to get into semantics but here’s some tanks to make you feel better👍🏻👍🏻👍🏻 — James Vasquez (@jmvasquez1974)

Într-un alt mesaj postat vineri dimineața, acesta susține , și că cele câteva cartoane cu ouă de Paște primite de la o biserică din localitate au fost donate unei bănci de alimente unde mai mulți ucraineni stăteau la coadă pentru a primi alimente. Informația este relevantă, în contextul în care trupele ruse suferă de lipsa hranei și arată starea diametral opusă a trupelor ucrainene. În aceeași idee, relevant este și un alt filmuleț postat după luptele de joi, în care arată cum trupele ucrainene patrulează și cercetează localitatea în căutarea unor soldați ruși care ar fi supraviețuit luptelor și ar încerca să se ascundă în zonă.

Deși misiunea este executată, „după șase ore de lupte intense”, după cum spune acesta, se poate observa starea de spirit extrem de pozitivă a soldaților ucraineni. Anterior, acesta scrisese că doi soldați ucraineni au fost răniți, însă starea lor de sănătate nu este gravă. Totodată, el a subliniat că a existat, din păcate, și un soldat ucis din rândul trupelor alături de care luptă.

Long day — James Vasquez (@jmvasquez1974)

În plus, Vasquez susține că este singurul american din acea unitate ucraineană și subliniază că s-a înrolat voluntar pentru ca propaganda rusă să nu scrie că „în Ucraina luptă un întreg batalion american”.

Luptă alături de soldații ucraineni

Mai multe mesaje anterioare ale militarului american ne oferă şi o serie de detalii interesante cu privire la organizare și starea de spirit a trupelor ucrainene alături de care luptă. Spre exemplu, acesta scrie că folosesc mașini civile pentru a ajunge pe linia frontului: „De fiecare dată când un vehicul se strică sau este lovit de focul inamic, pur și simplu comandăm altul. Mergem în linia întâi cu stil. Din păcate, este foarte greu să găsești mașini de teren 4×4”.

Fostul militar american scrie însă că este șocat de lipsa de pregătire militară a soldaţilor alături de care luptă și subliniază că, de fiecare dată când există posibilitatea, încearcă să-i instruiască cu privire la manevrele tactice pe câmpul de luptă, cum să folosească echipamentele de luptă pe timpul nopții sau cum să-și curețe armamentul din dotare. „Sunt aici de zece zile și oamenii ăștia învață foarte repede”, a scris Vasquez.

Myself and a UK soldier regularly hold training on our down time. Tactical maneuvers, first aid, etc. they are eager and fast learners. It’s really an honor to be fighting with these fine men — James Vasquez (@jmvasquez1974)

Într-o altă postare, acesta povesteşte şi despre armamentul vechi pe care îl folosesc militarii ucraineni, postând o fotografie cu o grenadă „din anii 1950”, despre care susține însă că rămâne la fel de eficientă și azi. La fel, miercuri a scris că a renunțat la pistolul-mitralieră ce-i fusese dat de către ucraineni, pentru că era deja într-o stare proastă, schimbându-l cu un Kalașnikov luat de la un fost soldat rus. Fostul militar american remarcă și faptul că a fost șocat de reculul puternic al Kalașnikovului, în contextul în care folosește cartușe cu un calibru mult mai mare față de arma cu care fusese obișnuit să tragă în timpul serviciului activ.

I had a pretty beat up weapon so I decided to take this bad boy from a Russian. — James Vasquez (@jmvasquez1974)

Marți, 22 martie, atunci când pe rețelele de socializare au apărut primele informații cu privire la un posibil contra-atac al trupelor ucrainene împotriva forțelor ruse la nord-vest de Kiev, Vasques a scris că, referindu-se la batalionul din care face parte, au capturat 159 de militari ruși.

Cu o zi înainte, a oferit un alt detaliu picant în ceea ce privește viața alături de trupele ucrainene. Acesta a povestit că, de când s-a alăturat militarilor ucraineni, au avut doar ouă și mâncare de cartofi ca hrană,dar luni au făcut un grătar după ce au reușit să găsească carne la singura alimentară din localitate. „Am mâncat doar ouă și mâncare de cartofi în fiecare zi de când am ajuns aici. Am fost azi la singura piață deschisă și am întrebat dacă au fripturi. Da, dar carnea este scumpă. Nicio grijă, vreau să cumpăr. 13 kilograme pentru doar 30 de dolari”, a scris voluntarul american, amuzat de cât de ieftine au fost fripturile, postând apoi cu grătarul organizat în unitatea sa.

Vasquez scrie și că la piața din localitate ucrainenii verifică pașapoartele și actele de identitate ale fiecărei persoane care vine să cumpere mâncare, pentru că „rușii mor de foame și adesea se îmbracă în haine civile și încearcă să cumpere mâncare de aici”.

Într-un alt mesaj postat la începutul acestei săptămâni, acesta susține că rușii refuză să ridice de pe front trupurile camarazilor uciși. „Soldații lor căzuți la datorie sunt lăsați să ajungă hrană pentru câinii vagabonzi. Americanii nu ar face niciodată așa ceva”, a scris el.

Duminica trecută a postat un alt clip, în care stă de pază la un punct de control instalat pe un drum principal. În momentul în care doi bătrâni ucraineni ajung cu mașina lor la acest punct de control, Vasquez îi întâmpină și le spune, în glumă, „bine ați venit în America”.

Lungul drum spre frontul ucrainean

Într-o altă serie anterioară de mesaje, James Vasquez a descris lungul drum din Statele Unite, apoi prin Polonia, pentru ca în final să reușească să se alăture trupelor ucrainene. În jurul zilei de 16 martie, acesta susține că a reușit să ajungă în Polonia la granița cu Ucraina, unde, alături de alți doi voluntari, unul din Canada, iar altul din Marea Britanie, a încercat să treacă frontiera. Fostul militar american scrie că foarte mulți voluntari nu sunt lăsați să treacă în Ucraina, și că aceștia sunt verificați drastic după o serie de incidente în care unii voluntari i-au atacat pe militarii ucraineni.

Într-un alt mesaj se plânge de lipsa alimentelor din magazinele de la granița poloneză, unde prețul acestora a crescut enorm, ajungând să plătească 20 de dolari pentru două conserve de ton.

Go time tomorrow!! — James Vasquez (@jmvasquez1974)

Ajuns în Ucraina acesta descrie în mai multe mesaje bombardamentul constant la care sunt supuse localitățile în care se află sau tranzitează. În 18 martie, cu o zi înainte să se alăture trupelor ucrainene povestește cum nu poate dormi. „Aici este miezul nopții, dar nu pot să dorm pentru că abia aștept să intru în nenorocirea asta de mâine. Fiecare atrocitate, fiecare crimă de război, fiecare civil nevinovat care este ucis zi de zi ne face pe toți mult mai motivați să luptăm”, scrie Vasquez.

Plecat din Liov pe 19 martie, acesta scrie că populația civilă care s-a alăturat trupelor ucrainene nu este trimisă în prima linie a frontului, ci că aceștia sunt desfășurați pentru a apăra punctele de control fortificate aflate pe drumurile principale în scopul de a opri infiltrarea rușilor.

„Patrulez într-un convoi de trei vehicule. Ne-am oprit la marginea drumului să dormim puțin. Am fost treaz 23 de ore. Acum două ore de somn și înapoi la treabă”, a scris militarul american în 19 martie. În aceeași zi acesta a postat și două imagini cu locul în care doarme alături de trupele ucrainene.

So let me give you the tour. Bedroom, kitchen — James Vasquez (@jmvasquez1974)

James Vasquez povestește apoi că a reușit să ajungă în prima linie a frontului cu un convoi de trei mașini, convoi condus de o tânără de 22 de ani, și că întotdeauna ucrainenii de la punctele de control erau șocați când îi vedeau pașaportul american.

„Mă lăsau să trec imediat pentru că li se pare extraordinar să aibă un soldat american care să lupte alături de ei. Vă spun serios, niciodată nu am mai văzut un popor atât de rezistent. M-au primit cu brațele deschise imediat. Sunt în stare să îți ofere și cămașa de pe ei dacă simt că ai nevoie. Cu siguranță, am făcut un lucru corect venind aici”, scrie fostul militar american.

„Într-un fel simt că sunt într-o vacanță extrem de periculoasă, dar și extraordinară în același timp”, e un alt mesaj postat în primele zile în care s-a alăturat trupelor ucrainene.

Circa 20.000 de voluntari, majoritatea foști militari din statele occidentale, de război. Majoritatea celor care au plecat în Ucraina au declarat că au făcut acest lucru din obligația morală de a-i ajuta pe ucraineni în fața agresiunii Rusiei.