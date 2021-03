Luptă surpriză pentru titularizare la U Craiova. Un fost titular cert, ținut pe bancă de Ouzounidis

O luptă surprinzătoare pentru titularizare s-a ivit la Universitatea Craiova. Ștefan Vlădoiu nu mai este un titular cert la echipa din Bănie, după ce Marinos Ouzounidis l-a preferat în ultimele jocuri pe Bogdan Vătăjelu. Chiar dacă este un jucător de picior stâng, fostul căpitan al Științei s-a achitat foarte bine de sarcini și pare că și-a regăsit pofta de joc.

Chiar dacă Universitatea Craiova a încasat foarte puține goluri până în acest moment, tehnicianul Ouzounidis se confruntă cu mai multe probleme de efectiv în rândul fundașilor, deoarece Mihai Bălașa, Stephane Acka și Vladimir Screciu au probleme medicale.

Antrenorul grec și staff-ul său au meritul că au făcut anumiți jucători să revină la o formă sportivă foarte bună. Ultimul exemplu este Andrei Ivan, jucător care a fost folosit în poziția de vârf și care dă randament în această poziție.

Vlădoiu – Vătăjelu, luptă surpriză pentru titularizare la Universitatea Craiova. Titular cert în trecut, Ștefan Vlădoiu este ținut pe bancă de Marinos Ouzounidis

Marinos Ouzounidis și-a pus amprenta asupra jocului echipei, iar venirea sa la Știința a reprezentat și o nouă șansă pentru anumiți jucători să demonstreze. Unul dintre fotbaliștii care au de câștigat de pe urma acestui lucru este Bogdan Vătăjelu. La bază, „Vătă” este fundaș stânga, însă Ouzounidis îl vede integrat foarte bine în partea dreaptă a defensivei, deoarece nimeni nu îl poate da la o parte pe căpitanul Nicușor Bancu.

În dreapta, Vătăjelu a reușit să îi ia fața lui Ștefan Vlădoiu, unul dintre cei constanți fotbaliști din ultimul an. Chiar dacă mulți s-au gândit că internaționalul U21 are probleme medicale, FANATIK a aflat faptul că jucătorul nu are nicio problemă medicală în acest moment, fiind recuperat după accidentarea din trecut, astfel că forma sportivă bună a lui Bogdan Vătăjelu este cea care îl face pe Vlădoiu să rămână pe banca de rezerve.

22 de meciuri a bifat Ștefan Vlădoiu în acest sezon la Universitatea Craiova

20 de jocuri are Bogdan Vătăjelu în actuala stagiune

În mod normal, Adrian Mutu s-ar putea baza pe Vlădoiu la Campionatul European U21, însă faptul că nu mai este un titular de bază la Craiova ar putea reprezenta o problemă pentru fotbalistul oltean. În ultimul joc al Universității Craiova, Ștefan Vlădoiu nu a fost folosit deloc de Ouzounidis.

Marinos Ouzounidis, despre lupta pentru postul de fundaș dreapta: „Vom vedea cine va câștiga”

Antrenorul Craiovei a comentat pe marginea subiectului disputei pentru această poziție din teren: „Vom vedea cine va câştiga postul de fundaş dreapta, dar ambii sunt fotbalişti foarte buni. Decizia depinde de anumiţi factori legate de meci. Vătăjelu este un jucător experimentat, inteligent. Vlădoiu este tânăr şi trebuie să-l ajutăm să fie şi mai bun. Am început să lucrăm individual cu el şi sunt convins că va progresa foarte mult,” a declarat Marinos Ouzounidis.

În trecut, Ștefan Vlădoiu a fost apreciat de mai mulți oameni din fotbal, iar Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a spus despre fotbalistul de 22 de ani că ar putea deveni cel mai bun fundaș dreapta din țară: „Ştefan Vlădoiu va fi unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din această ţară. Se face de bani mulţi, pentru că are două calităţi ieşite din comun: are viteză, în primul rând, în al doilea rând are capacitate de efort.

Dar, dacă ar avea un mijlocaş de mare valoare pe partea lui, eu vă spun că face din el unul dintre cei mai buni fundaşi. Eu, dacă aş fi în locul lui Mutu, cu el aş juca fundaş dreapta la echipa naţională U21”, au fost spusele lui Dragomir.

Bogdan Vătăjelu a mai fost folosit în partea dreaptă a apărării și în mandatul lui Cristiano Bergodi, mai ales când Ștefan Vlădoiu a fost infectat cu COVID-19, dar italianul nu l-a considerat pe „Vătă” un titular cert.