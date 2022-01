Lyes Houri, probleme mari! Mijlocașul Universității Craiova poate ajunge la operație. Ar urma să revină abia în toamnă. Exclusiv

Lyes Houri are șanse din ce în ce mai mici să mai evolueze pentru U Craiova în actuala ediție de campionat. Francezul s-a accidentat în cantonamentul din Antalya, iar FANATIK dezvăluit în exclusivitate că medicii

FANATIK a aflat și că Houri nu a primit încă un diagnostic concret, dar veștile sunt sumbre pentru fotbalistul în vârstă de 25 de ani. Francezul va face investigații suplimentare la București și, dacă nu va ajunge la bisturiu, va lipsi aproximativ două luni de pe gazon.

În cazul în care va trebui operat, Lyes Houri va rata complet sezonul 2021-2022, el urmând să fie indisponibil aproximativ șase luni, ceea ce ar însemna ca va mai putea juca fotbal abia la toamnă.

Lyes Houri, în pericol să rateze tot sezonul. Francezul Universității Craiova ar putea fi operat

Înțelegerea lui Houri cu echipa lui Laurențiu Reghecampf expiră la sfârșitul acestui sezon, , de la MOL Fehervar. FANATIK a aflat însă în exclusivitate că, în ciuda problemelor medicale și în ciuda verdictului pe care îl va primi, Mihai Rotaru vrea să activeze clauza de cumpărare a francezului.

Pentru împrumutul său de la MOL Fehervar, U Craiova a plătit 100 de mii de euro, iar dacă vrea să îl transfere definitiv, patronul grupării din Bănie va trebui să bage mâna în buzunar după alți 600 de mii de euro.

Francezul e mulțumit în Bănie: „De aceea am ales să joc la această echipă”

Mihai Rotaru nu va avea probleme mari să îl convingă pe Houri să rămână U Craiova, chiar dacă francezul va trebui să aștepte până în septembrie ca să joace din nou fotbal. Într-un interviu acordat recent, Houri a lăsat să se înțeleagă că este extrem de satisfăcut sub comanda lui Reghecampf.

„Am știut unde vin când am semnat pentru Universitatea Craiova. Știam acest club înainte, am jucat contra Universității Craiova când eram la Viitorul. Cunoșteam faptul că este unul dintre cele mai mari cluburi din România, cu suporteri mulți şi de aceea am ales să joc la această echipă. Eu cred că m-am adaptat bine la echipă şi cred facem o treabă bună împreună, cu mine, cu ceilalţi jucători și cu acest staff tehnic.

Cu toții suntem prieteni în lot, dar cei mai buni prieteni ai mei sunt Matteo Fedele și Antoine Conte (cei doi nu se află în cantonamentul din Antalya, primul fiind pus pe lista de transferuri, iar al doilea este în recuperare după accidentare, n.r.)”, a declarat Lyes Houri.

13 meciuri și 2 goluri are Lyes Houri în acest sezon pentru Universitatea Craiova

1,2 milioane de euro este cota de piață a francezului, conform transfermarkt.com