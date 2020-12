“Mă şoşochează!” CTP o distruge pe Diana Şoşoacă: “O caricatură a lui Vadim, plină de vulgaritate şi prostie!”

Cristian Tudor Popescu îi face o caracterizare extrem de dură avocatei Diana Șoșoacă, unul dintre liderii nou-înființatului partid Alianța pentru Unirea Românilor. Gazetarul o descrie drept “o caricatură a lui Corneliu Vadim Tudor, plină de vulgaritate, agresivitate și prostie.

Avocata a devenit cunoscută în mediul online după o serie de postări în care a lansat atacuri agresive împotriva guvernului.

Doar ieri, în timpul emisiunii “Sinteza Zilei” moderată de Mihai Gâdea a fost implicată deja în două scandaluri în direct cu Adrian Streinu-Cercel și deputatul UDMR Szabo Ödön.

CTP despre Diana Șoșoacă: O caricatură a lui Vadim plină de agresivitate și prostie”

“Doamna asta mă șoșochează, mă lasă fără replică, asemenea combinație de vulgaritate, agresivtate și prostie rar am văzut, poate niciodată. Este campioană din acest punct de vedere, este o demnă caricatură a lui Corneliu Vadim Tudor.

Am făcut un experiment, am postat pe Facebook două video-uri: unul cu Vadim urlând escroaca-șomâldoaca-curva dracului, pitică nenorocită și am pus alături acestei doamne despre bestiile dracului, nenoriciților și așa mai departe. Doamna apare exact o caricatură a unei caricaturi a lui Vadim.

Am afirmat în noaptea alegerilor spuneam că sunt dincolo de Dragnea, Ponta, să nu-l uităm pe Ponta care a spus “mândru că sunt român”, atunci a început naționalismul acesta de grotă, nu cu Dragnea.

Înainte de Vadim era ceaușismul, de aici s-a tras concluzia în presă că as fi zis despre ăștia din AUR ar fi de sorginte comunistă. Nu este adevărat, în anii ’70-’80 în România să constituit partidul ceaușist, nu avea nicio legătură cu Partidul Comunist. Caracteristicia principală? Naționalism la extrem.

Asta era o caracteristică a comunismului? Deloc, era vorba de internaționalism, era chiar o insultă înainte de Ceaușescu să fii naționalist”, a declarat gazetarul la Digi24.

Cristian Tudor Popescu: “Ceaușescu a strâns legăturile cu biserica”

“Drobeta Turnu Severin, Cluj-Napoca, voievozii, dacii, toate aceste lucruri au fost importante. Ceaușescu a strâns legăturile cu biserica, cea care a colaborat cu partidul ceaușist până în ultimul moment: a colaborat la prigonirea cetățenilor și preoților fără să cârnească.

Iar înalții prelați au fost turnători ai Securității, folosind taina Spovedaniei ca să toarne. Naționalism, biserică, homosexualii erau infractori atunci. Guvernarea țării ca familia, ce face AUR acum? Mamă, tată, frați, surori, copii, toți în partid, sunt cifre impresionabile cred că peste ce reușise Ceaușescu cu tot Scorniceștiul lui.

De asemenea, Ceaușescu a reușit să recupereze mișcarea legionară, au fost trimiși emisari până la Eliade, la Chicago ca să îl racoleze pentru regim. Cu Noica s-a încercat același lucru”, a adăugat gazetarul.