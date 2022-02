Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au sărbătorit Valentine’s Day în avans. S-au filmat făcându-și de cap în dormitor

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz, pare că se iubesc la fel ca în prima zi, chiar dacă au mai mult de 9 ani de mariaj.

Cei doi soți nu au mai avut răbdare până pe 14 februarie și au decis să se bucure în avans de Valentine’s Day. au postat un filmuleț în care-și făceau de cap în dormitor.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, sărut pasional în dormitor

Sub un decor cu inimioare și baloane roșii, iar pe fundal cu o piesă de dragoste, cei doi au ciocnit un pahar de șampanie și și-au furat un sărut pasional, spre deliciul fanilor.

De asemenea, Cristina Șișcanu le-a arătat fanilor și cadourile primite de la soțul ei: un buchet de trandafiri, încă unul de lalele, dar și un tort în formă de inimioară.

Mădălin Ionescu a fost cel care a postat filmarea pe contul său de Instagram, scriind în dreptul ei câteva versuri din melodia de pe fundal.

”Love me, love me… Say that you love me…”, a scris Mădălin Ionescu în dreptul imaginilor cu Cristina Șișcanu.

Cum au reacționat fanii la vederea imaginilor

Fanii au fost încântați să-i vadă pe cei doi și le-au asaltat cu mulțimi de comentarii de apreciere.

”Ce frumos si romantic.Felicitări Mădălin Cristina merita totul este o femeie deosebita sotie si mamă.Mult respect pt amândoi o seara frumoasa romantica si de neuitat impreuna.🤗😘🍾🥂💐🎂”, a scris un internaut pe contul de Instagram al lui Mădălin Ionescu.

”Ce frumoși sunteți 😍😍să fiți fericiți până la adânci bătrânețe 😍😍🔥alături de copii ❤❤❤”, a mai scris un alt fan.

”Ce frumos! Multa fericire va doresc!”, le-a urat și artista de muzică populară, Silvana Rîciu.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt căsătoriți din 2011. : Ștefania și Filip, copiii fostului prezentator din prima căsnicie, dar și o fetiță a lor, Petra.