Mai credeți în titlu? Cristi Balaj, despre obiectivul CFR Cluj în finalul de sezon. „Hârtia suportă orice”

finalul de sezon al celor de la CFR Cluj. Fostul arbitru a avut un discurs extrem de echilibrat în privința șanselor la titlu.

Cristi Balaj știe ce trebuie să urmărească CFR Cluj în acest final de sezon: „Erau ușor de evitat aceste rezultate negative”

Cristi Balaj a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre lupta la titlu: „Este greu să crezi în titlu atâta timp cât ai ultimele două meciuri în care n-ai câștigat. Este greu. Dar e așa o oarecare senzație de frustrare pentru că erau ușor de evitat aceste rezultate negative, chiar dacă nu am pierdut”.

Oficialul din Gruia e convins că CFR Cluj merita mai mult: „Nu sunt rezultate pozitive din punctul nostru de vedere, pentru că la Galați am condus și am intrat în prelungiri cu avantaj pe tabela de marcaj. La Farul în prima repriză ei meritau să înscrie pentru că au jucat mai bine decât noi. După care, repriza a doua am redresat situația și, culmea, ei au avut ocazii mult mai puține față de cele din prima repriză și au înscris.

Am mai avut ocazii și prin Manea, și prin Otele. Dacă inspirația a lipsit? Poți să vorbești, doar că trebuie să fii realist. Putem să spunem orice. E o practică în a spune vrute și nevrute. Până la urmă hârtia suportă și ea. Trebuie să fim realiști?”.

Cristi Balaj spune că CFR Cluj țintește câștigarea Cupei României: „Din vară știm ce trebuie să facem”

Cristi Balaj a explicat transformările prin care a trecut CFR Cluj în ultimul an: „Pentru noi a fost prioritate această tranziție în care să însănătoșim clubul financiar, să aducem jucători tineri pe care să-i integrăm în echipă: Sava, Matei, Birligea, care are multe meciuri în picioare și obligatoriu trebuie să ajungem să jucăm în grupele unei competiții europene.

Ideal ar fi Europa League. Încă suntem în grafic și sperăm să îl îndeplinim. Din vară știm ce trebuie să facem pentru a fi mai buni. Soluții avem”, a mai spus președintele lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

: „N-are cum să fie fericit. Și noi suntem supărați pentru că puteam să facem lejer măcar patru puncte în aceste două meciuri și ar fi fost la îndemânână. Aici e supărarea cea mai mare. Mă gândesc că e supărat.

Suntem în obiectiv în continuare. Repet, pentru noi este importantă participarea în grupele unei competiții europene, cel puțin Europa League. În situația în care vom ajunge doar în grupele Conference League putem să spunem că e mai bine decât anul trecut. Am fost frustrați după acea înfrângere la limită cu Adana și am scăpat calificarea printre degete.

În condițiile date, în parcursul strategic pe care l-am văzut, este OK să terminăm pe locul doi și să luăm Cupa României. Cum ai știut să te bucuri când ai fost pe locul 1 la 14 puncte diferență trebuie să accepți în sport și să fii de partea cealaltă”.

Analiza lotului lui CFR Cluj: „Este o minune ceea ce ați făcut. Să vindeți atât de mulți jucători”

Cristi Balaj a pus pe hârtie și lotul lui CFR Cluj: „Știi ce ne spun unii care au investit mult mai mult și au avut continuitate? Unii care au schimbat mult mai puțin în cadrul lotului și în angrenajul echipei. ‘Nu înțelegem, este o minune ceea ce ați făcut. Să vindeți atât de mulți jucători’.

Dacă gândești din acest punct de vedere situația stă diferit. Cu toate acestea, considerăm că la lotul de jucători pe care îl avem trebuia să facem mai multe puncte. În sistem defensiv ai jucători buni. Sava este un portar excelent, linia defensivă: Manea, Mogoș, Ayeti, Abey, Camora…

Linia de mijloc, îl ai pe Keita, Muhar care face în general partide excelente, Tachtsidis, Avounou, El Kaddouri, sunt jucători care uneori fac diferența. În sistemul ofensiv: Deac, Bîrligea, Otele, Peter-Michael, deci ai jucători valoroși. Atunci luând individual acești jucători considerăm că trebuia să avem mai multe puncte”.

Cristi Balaj nu mai crede în titlu. Care e obiectivul lui CFR Cluj