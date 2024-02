Grecul Tachtsidis nu a înțeles nimic din amenda primită de la CFR Cluj. „Pentru mine, el e deja Woody”

Grecul a comis-o din nou și a fost avertizat la fel în

Tachtsidis, înger și demon la CFR Cluj

Panagiotis Tachtsidis (33 de ani) este cel mai în formă jucător al lui CFR Cluj, cu 6 goluri și 2 assist-uri în acest sezon. Grecul a punctat și la Galați din lovitură de la 11 metri, dar a luat din nou cartonaș galben, spre nemulțumirea conducerii. Tachtsidis a fost avertizat pentru că a protestat la „centralul”

„Referitor la proteste și la cartonașe, eu cred că de acum înainte lui Tachtsidis o să îmi vină foarte greu să nu îi spun Woody Tachtsidis. Pentru că din momentul în care intră pe teren e o ciocănitoare în urechea arbitrului.

De fiecare dată când îl văd, el are ceva de comentat la adresa arbitrului. Deci, din punctul ăsta de vedere nu mă va mai surprinde niciodată un avertisment pe care el îl va lua și nu o să mai țină niciun alibii sau argumentație a vreunui om care îmi va spune că a fost provocat.

Nu, el e provocat din start. Când începe meciul sau când e pe bancă, că a luat galben și stând pe bancă, el are în el lucrul ăsta și văd că amenda pe care voi ați dat-o și pe care am salutat-o ca măsură coercitivă și de prezenție, această măsură n-a prea funcționat și l-am auzit și pe Adi Mutu după meciul trecut și pe tine că oricine va protesta va primi sancțiune.

Va fi sancționat din nou Tachtsidis pentru ce a făcut aseară?”, a spus Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Jucătorii simt în teren atunci când un arbitru face greșeli”

De această dată, Cristi Balaj a încercat să îi găsească o scuză lui Tachtsidis. „Noi am fost surprinși. Eu am fost surprins că a protestat din nou. Eu recunosc că am fost surprins.

Pentru că am avut o discuție cu el, a primit și toți jucătorii care iau galben pentru proteste sunt sancționați. Pentru că noi chiar vrem să venim în sprijinul arbitrilor, dar din punctul meu de vedere și nu mă refer doar la acest meci. Jucătorii simt în teren atunci când un arbitru face greșeli legate de luarea decizilor și în special cele tehnice.

Se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, începi să îi iriți”, a declarat președintele lui CFR Cluj

Cristi Balaj, TUNURILE PE ARBITRAJ! | Acuze DURE | CONTRE cu Vochin dupa Otelul - CFR 2-2