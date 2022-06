Mai face Pro TV un nou sezon Survivor România? La ce întrebări trebuie să răspundă cei care vor să se înscrie în competiţie

Fanii se întreabă dacă Pro TV mai face un nou sezon Survivor România. Primele două sezoane au fost difuzate la Kanal D, iar al treilea a fost produs de postul TV de pe Pache Protopopescu. Iată la ce întrebări trebuie să răspundă cei care vor să se înscrie la reality show!

Mai face Pro TV un nou sezon Survivor România? Întrebările la care trebuie să răspundă viitorii concurenți

Cei care își doresc să participe la vor avea de completat datele personale, printre care și înălțimea și greutatea. De asemenea, aceștia trebuie să încarce o fotografie cu ei, dar și una în care este vizibil întregul corp.

După completarea datelor personale, candidații vor avea de răspuns la câteva întrebări ale formularului de înscriere disponibil pe . Aceștia trebuie să răspundă ce au de gând să facă cu marele premiu dacă vor câștiga Survivor.

De altfel, aceștia trebuie să răspundă dacă sunt fumători, dar și câte țigări fumează într-o zi. O altă întrebare este “Ce sporturi practici? Specifică gradul de performanță.” Viitorii concurenți trebuie să specifice și dacă au probleme de sănătate, alergii și dacă iau medicamente.

Concurenții sunt întrebați dacă știu să înoate și care este nivelul lor la acest sport, care este foarte important, din moment ce multe trasee sunt pe apă.

Următoarele întrebări sunt legate de motivele participării la Survivor, precum și de atuurile viitorilor concurenți. “De ce vrei să participi la SURVIVOR?”, “Care sunt atuurile pe care te bazezi pentru a participa la SURVIVOR?”, “Dacă vei primi șansa de a participa la SURVIVOR ca și concurent, ce crezi că te va pune în dificultate cel mai mult? Dar cel mai puțin?”, sunt trei dintre întrebările formularului de înscriere.

Viitorii concurenți trebuie să se caracterizeze în 3 cuvinte, dar și să precizeze care a fot cel mai nebunesc lucru pe care l-au făcut până acum.

“Care este cea mai neferictă situație prin care ai trecut?”, “Care este cel mai fericit moment pe care l-ai trăit?”, “Care este cel mai interesant lucru pe care îl poți povesti despre tine?”, sunt alte întrebări csre se regăsesc în formularul de înscriere.

La penultima întrebare, candidații trebuie să specifice dacă mai cunosc pe cineva care s-a înscris la Survivor și să precizeze numele persoanei respective. În încheiere, aceștia trebuie să precizeze dacă au mai participat la alte programe TV până în prezent.

Survivor: All Stars se va face în 2023? Zanni, primul concurent care și-a confirmat participarea

Deocamdată nu se cunosc detalii despre viitorul sezon Survivor România și când va fi difuzat de Pro TV. Recent, , un sezon special al reality show-ului, care reunește cei mai buni concurenți din primele trei sezoane, dar și de la Exatlon România.

“Aștept Survivor All Stars să sparg ficații în dușmani. Și după ce se termină All Stars, vă zic împăcat că pot să mor liniștit. Nu mai am nevoie de nimic. După ce termin „All Stars’. Și la All Stars mă duc pentru voi, după pot să mor liniștit.”, a transmis Zanni în cadrul unui live de pe YouTube.

Giani Kiriță ar fi unul dintre viitorii concurenți de la Survivor: All Stars, în afară de Zanni, câștigătorul Suvivor 2021.

Până acum nu se știe cum va arăta și când va începe sezonul All Stars.