Gigi Becali e pus pe dat afară fotbaliști de la FCSB. După ce latifundiarul din Pipera vrea să scape și de doi fundași.

Gigi Becali dă afară doi fundași de la FCSB. Ce transfer face patronul liderului

Gigi Becali a intervenit telefonic în Patronul FCSB-ului a fost extrem de supărat după ce echipa sa a pierdut meciul cu Oțelul, scor 0-2. Becali a anunțat despărțirile de Valentin Crețu și Cristi Ganea.

„(n.r. – lui Crețu îi prelungiți contractul?) Nu, că avem. O să mai vină un jucător, un fundaș. Fundaș stânga. Nu o să plece Ganea? Ce să faci cu el? Pleacă așa cum a venit, cu autocarul. Normal că pleacă.

La echipa asta voi face experiemente și curățenie, curățenie, până când e ajunge neghina de grâu, până va fi grâul grâu și neghina neghină, pleavă, și se va da foc.

(n.r. – e adevărat că vă place Padula de la Mititelu?) Cine e Padula? Habar nu am cine e Padula. Nu am auzit de el”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cine e fotbalistul care e deja semnat cu roș-albaștrii

FANATIK a aflat deja despre ce fundaș lateral e vorba. Din informațiile obținute în exclusivitate de site-ul nostru, .

„Primul jucător care va fi anunțat la FCSB după 1 ianuarie, care e semnat deja, este un fundaș ghanez.

Este Nana Antwi, legitimat la FC Urartu, a jucat împotriva Farului lui Gică Hagi, jucător de bandă, fundaș de bandă. Joacă ambele și dreapta și stânga, la fel.

E transferat, dar nu vor să-l anunțe. În primul rând fundaș de bandă dreaptă. Specialitatea lui e bandă dreaptă”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

„Mai vine un fundaș la FCSB” Cine sunt cei doi apărători care-și fac bagajele