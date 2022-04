Maia Morgenstern, dezvăluire teribilă: “Am fost agresată și scuipată pentru că am jucat în acel film”

Directoarea Teatrului Evreiesc de Stat a făcut o dezvăluire teribilă despre un rol în care a jucat în urmă cu ani buni. Este vorba de o producție foarte emoționantă, dar care a adus-o în fața unor prejudecăți violente.

Maia Morgenstern, agresată pentru un rol important. Cum i-a marcat viața

Maia Morgenstern a fost agresată după ce a interpretat-o pe Fecioara Maria, în filmul Patimile lui Hristos, regizat de Mel Gibson. Producția din anul 2004 nu i-a adus lucruri prea bune actriței, care a fost agresată fizic, pe stradă.

Cunoscuta își amintește că a fost lovită din cauză faptului că o evreică a interpretat o figură simbolică pentru creștinism, știindu-se faptul că tatăl vedetei era matematicianul Usher Morgenstern, supraviețuitor al Holocaustului.

„Țin minte că am venit la filmare, la locul filmării, într-un birou. Mel Gibson m-a invitat acolo. M-a copleșit de moarte, apoi am vorbit omenește. Nu știu când a zburat timpul. Mi-am simțit viața în pericol din cauza asta, am fost agresată și fizic, rămâne ce rămâne.

Am fost zgâriată, scuipată pentru că am jucat în acel film. Și ce? Este în urmă, rămânem cu povestea despre acel film, pentru felul în care ne-am pregătit pentru acel film”, a povestit Maia Morgenstern în emisiunea .

Maia Morgenstern, atacată cu pietre pentru rolul Fecioarei Maria

Lăsând în urmă momentele neplăcute își amintește de întâlnirea cu Mel Gibson, care i-a scris o scrisoare directorului de atunci al teatrului pentru a-i cere voie să o aducă la filmările care au avut loc în străinătate.

Maia Morgenstern a fost atacată cu pietre pentru rolul din Patimile lui Hristos, dar preferă să nu lasă acele momente să o afecteze prea tare, deși spune că încă poartă cicatricele care i-au rămas de pe urma controversei lansate de interpretarea sa.

Filmul, care urmărește ultimele ore din viața lui Iisus Hristos, a înregistrat încasări record, prestația actriței fiind aclamată de cei care au urmărit pelicula.