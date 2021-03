Maia Morgenstern, postare controversată. Actrița a fost jignită în mod public

Maia Morgenstern a mărturisit că a fost jignită în mod public, dezvăluind totul într-o postare din mediul online. Actrița a trecut prin clipe cumplite, care au înfuriat-o la culme, precizând că totul s-a întâmplat în perioada în care era studentă.

Relatarea vedetei nu a fost privită cu ochi buni de platforma de socializare Facebook, care i-a șters o parte din informații din cauza faptului că ar fi folosit un cuvânt care nu mai este acceptat în ultime vreme și este considerat discriminator.

Artista ține minte perfect momentul în care a primit ofense din cauza originilor sale evreiești, rudele Maiei Morgenstern fiind victime ale Holocaustului. Bunicul actriței a fost una dintre persoanele care a murit în lagărele de concentrare.

Maia Morgenstern, jignită la un eveniment. Cum a reacționat actrița

„Sunt felul de om care reacționează post traumatic. Ce-o mai fi însemnând și asta. Ce vreau să spun este că paralizez în momentul șocului. O fi bine, o fi rău… cine mai știe? Concret, am fost invitată oficial la o întrunire pentru directori de teatre și instituții publice de cultură, sub genericul „Vocea teatrului licean bucureștean”.

Lucru mare, oficiali. Chestiuni importante la ordinea zilei. Ajung cu câteva minute mai devreme.

Directori, consilieri, reprezentanți: autoritățile. Pășesc zâmbitoare către colegii mai mari, să-i salut, să le dau binețe.

Și iată ce-mi aud urechile: «Hai s-o facem așa, jid…» – ooops, eu n-am voie să scriu cuvântul acela (că-mi șterge FaceBook postarea), este permisă doar pronunțarea… Am încremenit. Ce-ați spus?

Răspunsul a venit promt, relaxat: „Hai, nu te mai supăra. Am spus așa în glumă…

Nu, nu pot să nu mă supăr! Nu când îl pronunță oameni de cultură. Nu când este pronunțat într-un cadru oficial. Și nimeni n-a părut deranjat. În afară de mine, căci am ajuns, normal, să mă simt eu deplasată că m-a lovit o scârbă fără margini.

Nu. Nu accept! E grav. E urât. Sunt rănită. Tremur”, a scris Maia Morgenstern pe pagina de Facebook, postare care ulterior a fost ștearsă deși nu a scris negru pe alb cuvântul cu care a fost jignită.

Marea actriță a teatrului românesc a fost susținută de foarte multe persoane publice, care din respect au distribuit mesajul de mai sus. Din păcate, reprezentanții platformei de socializare au crezut că postarea nu a fost potrivită și a fost ștearsă definitiv.

„Postarea mea a dispărut. Nu am șters-o eu. Fb mă anunța ca EU am încălcat standardele…nu știu ce. Foarte bine. Ca de obicei. Mi s-a mai întâmplat. Eram pe vremea studenției. Mi s-au aruncat în fața, în public niște ofense îngrozitoare. În public, în sala de curs.

Am făcut memoriu către ministerul învățământului din acea vreme. După un timp, a venit un o directivă: cercetați cazul, însoțită de memoriul meu, unde citam cele câteva fraze jignitoare. Erau subliniate cu roșu.

Țin minte ca m-au chemat la BOB, secretarul de partid din acea vreme mi-a zâmbit cald, fără supărare și mi-a spus: aceasta problema nu există. Apoi a rupt tacticos memoriul meu. Fără urmări”, a mai spus Maia Morgenstern.