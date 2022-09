Majda Aboulumosha a leșinat înainte de a intra în emisiune: “Mi-a cedat corpul. Colegii mei au chemat salvarea”

Majda Aboulumosha a leșinat înainte de a intra în emisiunea pe care o prezenta. Vedeta spune că și-a învățat lecția și că nu va mai trage de ea până la epuizare. După acest incident nefericit, prezentatoarea tv și-a făcut “curățenie” printre proiecte și și-a lăsat ceva timp și pentru ea, să se odihnească.

Majda Aboulumosha a leșinat înainte de a intra în emisiunea “Agenția VIP”, din cauza oboselii acumulate

Prezentă la petrecerea Viva! Influencers Party, Majda Aboulumosha, a vorbit pentru FANATIK.RO atât despre momentul în care a leșinat înainte de a intra în emisiunea pe care o prezenta la momentul respectiv – “Agenția VIP”, dar și despre alte secrete din viața ei.

S-a terminat “Vorbește lumea” pentru tine.

-S-a terminat un proiect în care eu am pus foarte mult suflet, dar nu se știe ce va urma…. Nu pot să dau tot din casă.

Ah, așadar urmează să te vedem într-un nou proiect tv. Spune-mi, este vorba despre o emisiune concurs sau nu?

-Nu este o emisiune concurs. Nu te gândi că o să mă duc la Sunt celebru, scoate-mă de aici!. Îi admir pe toți cei care participă, dar sigur eu nu aș putea să fac asta. Am făcut foarte multe, am participat la multe reality-show-uri, dar aici nu m-aș băga.

Deși eu sunt o fire ambițioasă, așa-mi zice lumea, și-mi plac provocările, chestia asta n-aș putea. Sunt foarte sensibilă cu stomacul. Doar dacă văd ceva… ia, uite, mi se face pielea de găină, dar să le mănânc.

Adică n-ai fi putut să bei un smoothie din viermi, din râme…

-Aoleu! Nu mă face să mă strâmb aici, sunt o mulțime de oameni! N-aș putea face asta. Deși mă gândesc la ei, la toți cei care au plecat, și care au zis că n-or să poate face asta… dar în momentul în care ești sub adrenalina aia și te gândești că trebuie să o faci pentru colegi…

În Survivor am văzut… am mers cu glezna luxată până la capăt și doar ca să aduc acel punct. Știu că sub presiune funcționezi altfel, dar aici, din locul meu, din confortul meu, aș spune nu.

Ce spune Majda Aboulumosha despre Survivor, emisiune ce s-a filmat în Dominicană, unde și-a luxat glezna

Apropo de accidentarea la gleznă. Te-ai vindecat? Mai faci recuperare?

-Nu am făcut recuperarea la timp, nu am făcut recuperarea necesară pentru că eu am stat oricum, după ce mi-am luxat-o, cam o lună tot am tras de mine acolo. Să știi că stau destul de greu pe tocuri, resimt durerea după ceva timp. Dar asta este.

Important este că sufletul este vindecat, totul este vindecat, eu funcționez la cote maxime când vine vorba de energie și asta este tot ce contează pentru mine.

“N-aș vrea să mă mai implic în foarte multe pentru că am făcut lucrul ăsta la un moment dat și nu este ok pentru sănătatea mea”

Ce proiecte mai ai în derulare, în afară de cel pe tv despre care înțeleg că încă nu ne poți vorbi.

-În zona de online am. Acolo țin legătura în continuare cu toți oamenii care mă urmăresc, nici nu știu cum să-i numesc pentru că deja mi-au devenit prieteni. Le răspund, interacționăm mult. Și o să mai urmeze ceva, dar o să aflați la momentul potrivit.

N-aș vrea să mă mai implic în foarte multe pentru că am făcut lucrul ăsta la un moment dat și nu este ok pentru sănătatea mea. Eram și colaborator, mă pregăteam și seara, mai predam și cursuri… și nu știu cum reușeam. Dimineața eram în picioare la 06.30 să duc fata la școală.

Nu mai puteam… Până când nu am leșinat… Țin minte că , știu că au chemat salvarea, colegii mei. Eu mă încăpățânam să intru să-mi duc emisiunea la bun sfârșit și mi-a cedat corpul.

Prezentam “Agenția Vip”, s-a întâmplat mai demult. Se întâmplă o dată la nu știu cât timp, în rest, eu sunt foarte bătăioasă și nu sunt deloc bolnăvicioasă.

Majda Aboulumosha, pe mâna medicului estetician, înainte de a participa la Survivor, emisiune concurs

Se poate trăi decent din online, dacă n-ai avea și alte proiecte pe tv?

-Unii, da. Cei care fac doar asta și-și dedică timp, sunt convinsă că da. Dar fiecare… ce înțelege prin decență. Eu cred că trebuie apreciat banul pentru că este muncit până la urmă și trebuie să știi să nu-l refuzi, să nu-ți dispară din buzunar, că până la urmă el vine în buzunarul tău doar ca să fii dedicat.

Eu pun foarte mult accent pe lucrul acesta. Orice ai face trebuie să fii dedicat, să-ți placă ceea ce faci și să fii 100% dedicat.

Cum stai la capitolul intervenții estetice? Câte ai și ce ți-ai dori să-ți mai faci?

-Am o intervenție estetică la nivelul sânilor, am făcut-o cred că anul trecut, când am și plecat la Survivor. Nu am ascuns niciodată lucrul ăsta și n-am să ascund niciodată pentru că, până la urmă, am făcut ceva ce-mi trebuia mie. Am făcut-o pe propria răspundere. Sunt foarte mulțumită.

Eu am alăptat, am făcut o primă intervenție, și apoi, după ce am participat iar în reality show-uri.. am avut oscilări de greutate, am slăbit până la 20 de kilograme, și atunci a fost nevoie de o altă intervenție la nivelul sânilor. Dar nu am făcut una de mărire, pur și simplu este o ridicare. Am aceeași mărime.

Ce relație are Majda cu iubitul ei?

Dar la al doilea copil te-ai gândit?

-Este cum vrea Dumnezeu. Eu întotdeauna mi-am lăsat viața în mâinile Lui să mi-o ducă unde vrea El și unde este nevoie de mine, cât este nevoie de mine. Sunt foarte bine în relația pe care o am, nu spunem “nu” unui copil, dar momentan nu sunt însărcinată. N-aș ascunde niciodată asta.

Ai susținere totală de acasă, de la iubitul tău, în toate proiectele tale? Cum vă înțelegeți?

-Întotdeauna. Cred că orice relație funcționează dacă porniți de mână ca fiind buni prieteni. Eu a trebuit să plec într-un reality show, gândește-te că am fost plecată două luni în care nu ne-am auzit, nu am știut unul de celălalt, întotdeauna m-a așteptat acasă.

Ne ținem de mână. Și exact cum am spus, am știut să nu ne dăm drumul, ne respectăm și ne iubim.