Majda Aboulumosha, dezvăluiri despre iubit și regrete! Vedeta Pro Tv: „Nu am spus te iubesc’’

Majda Aboulumosha este acum o prezentatoare de succes, mamă, dar și o gospodină desăvârșită. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului perfect, Majda și-a destăinuit, în exclusivitate pentru FANATIK, regretele care au încercat-o de-a lungul timpului.

Majda Aboulumosha, rănile din spatele zâmbetului perfect. Vedeta Pro TV, excesiv de sinceră

Majda Aboulumosha, deși tot timpul e cu zâmbetul pe buze, ascunde nenumărate răni. Dar, în ciuda traumelor, este văzută emanând bunătate și fericire. Cunoscuta actriță face, în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei.

un subiect precum relația cu fiica ei, și a vorbit despre răutatea oamenilor care, spune ea, a știut s-o gestioneze, deși a fost foarte afectată. De asemenea, vedeta de la Vorbește Lumea, povestește cum s-a apucat de gătit și cum a devenit o adevărată maestră în bucătărie.

Majda Aboulumosha: „De mică am învățat să dau multă iubire”

Cum a fost copilăria ta?

– Am avut o copilărie frumoasă, cu joaca în fața blocului alături de prieteni, de mulți verișori. Am primit foarte multă iubire și am învățat să dau mai departe această iubire.

Când ți-ai descoperit pasiunea pentru gătit?

– Cred că am descoperit-o pe la 7 ani, când stăteam pe lângă mamaia mea și am învățat să fac mămăligă, mazăre. Mi-a plăcut de mica să gătesc. Era momentul când ne strângeam cu toții în bucătărie și mi se părea mereu că e un gest de iubire. Mi-am dorit să gătesc și eu pentru familia mea. Mami a avut grijă să-mi dea cele mai bune rețete și mereu mă sfătuiesc cu ea.

Cum te menții atât de frumos? Mănânci și tu din bunătățile pe care le prepari?

Îți mulțumesc. Cu greu (mă abțin, n. red.) . Mulți dintre oameni cunosc lupta mea cu kilogramele și mereu a fost o ambiție să reușesc să-mi ating țelul în această luptă. Așa că de fiecare dată când simt că iau unul sau două kilograme nu îmi doresc să le las să crească. Știu cât de greu se dau jos. Mănânc cat pot de “ordonat”, dar mai am și scăpari. Nu prea mănânc mâncare gătită și dulciuri, consum mai mult salate și ciorbe.

La ce vârstă ai debutat în actorie?

– Pot să zic ca debutul meu a fost o data cu concursul televizat în al Nouălea cer. Aveam 19 ani și de acolo a plecat drumul meu spre televiziune, respectiv actorie.

Cum ți-ai dat seama că lumina reflectoarelor este ceea ce ți se potrivește?

– Nu știu dacă eu mi-am dat seama sau ea și-a dat seama că îmi sta bine în ea (râde, n. red.). Cred că oamenii m-au făcut să înțeleg asta. Mereu am spus să mă ducă drumul acolo unde este nevoie de mine și unde pot să inspir. Îmi place ceea ce fac pentru că pot să fiu o inspirație, pot să duc mai departe energia mea și pot să fiu acceptată.

Majda e tot timpul focusată: ”Îmi știu prioritățile”

Cum reușești să îți împarți timpul între viața de cuplu, cu fiica ta pe care o crești atât de frumos, dar și timpul tău cu tine?

– Reușesc pentru că nu mai pun o presiune pe mine, îmbin totul cu ușurință. Îmi știu prioritățile, iar familia mea întotdeauna va fi pe primul loc. Am noroc că ei mă înțeleg foarte bine și mă susțin în tot ce fac.

Ți s-au pus piedici în viață?

– Cred că am avut și piedici, dar m-am axat mai mult pe uși deschise, serios vorbesc. Chiar sunt un om care se bucură de ce are și nu se întristează de ce nu are. Asta le recomand și oamenilor.

Cum ai gestionat răutatea oamenilor din viața ta?

– Cu tact, cu diplomație. Sunt un om care pune mult suflet în tot și automat mă afectează dacă ceva nu coincide cu bunătatea, dar înțeleg. Rolul meu nu este de a judeca, cel mult pot să stau departe. De cele mai multe ori nu are legătură cu noi ceea ce se întâmplă și întotdeauna totul e cu un scop, important e să știm ce învațăm.

Dacă ar fi să dai timpul înapoi ce ai schimba la tine și la viața ta?

– Nimic. Toate m-au făcut ceea ce sunt azi. Tot ce am trăit și ce am învățat.

Cum e Majda acum și cum era acum 10 ani?

– Mult mai matură (nu numai pentru că am 35 de ani), dar am învățat multe. Mult mai împăcată, mai liniștită și cu mai multe visuri.

Ce regrete are Majda Aboulomusha

Ai regrete, dacă da, cum le-ai descrie?

– Am! Legat de oamenii pe care nu-i mai am în viața mea, pe care i-am pierdut definitiv. Cred că mulți dintre noi trăim cu regretul ca nu am spus mai mult te iubesc la timp.

Cum te vezi peste 10 ani?

– Mă văd zâmbind pentru a aduce zâmbet oamenilor. Adică Jacqueline la 20 de ani… Doamne! O să fie o perioadă foarte frumoasă.

Te simți împlinită din toate punctele de vedere în acest moment?

– Sunt fericită și mulțumită pentru tot. Mai am multe de realizat.

Care este relația ta cu fiica ta în acest moment ?

– Este minunată. Mai are un pic și face 10 ani. Comunicăm mult, petrecem mult timp împreună, avem diferite activități. Chiar simt că am făcut ceva bun în lumea asta de m-a ales să-i fiu mamă.

Cum vă petreceți timpul împreună?

– Eu, în primul rând, mă gândesc mereu unde a zburat tot timpul, când a crescut atât. Mergem în vacanțe, în parc, facem diferite activități împreună.

Tatăl fiicei tale este implicat în creșterea și educația copilului vostru?

– Tatăl este implicat în relația cu Jacqueline.

Care este cel mai greu moment prin care ai trecut in viață? Cea mai mare suferință?

– Cele mai mari suferințe, clar, sunt pierderile oamenilor dragi.

Majda: ”Ușor găsesc fericirea”

Ai momente în care simți că o să clachezi și cum treci peste momentele acestea?

– Sunt și altfel de perioade, dar uite, în ultima vreme, deși am avut foarte multe treabă și mi-am împărțit programul între filmări, mutat în noul apartament, mobilat, casa, familie, evenimente, etc., am reușit să le duc la bun final pe toate. Asta că le-am făcut în ritmul meu, care deși e unul agitat, am fost liniștită ca toate vor ieși cum trebuie.

Tot timpul te vedem cu zâmbetul pe buze emanând bunătate oamenilor din jur, Majda se simte cu adevărat fericită?

– Ce frumos ai zis. Îți mulțumesc tare mult. Uite, în momentul acesta mi-ai adus zâmbet și am simțit mulțumire. Cam atât de ușor găsesc fericirea. Când știu ca oamenii din jurul meu sunt mulțumiți. Și nu vorbesc din cărți. Sunt un om complex, curios, care iși dorește sa creeze să se reinventeze, să dăruiască, dar care nu uită să se bucure de lucruri simple și astea chiar îmi aduc liniștea.

Ți s-a întâmplat ca unii oameni să profite de bunătatea ta?

– Cred că au profitat, dar mi-au afectat memoria și asta înseamnă că nici nu mai contează. Să știi că eu sunt lucidă, eu cântăresc foarte bine lucrurile și atunci când iau decizii gândesc destul de mult.

Cum descrii relația cu iubitul tău în acest moment?

– Ca o relație de cuplu în care există iubire. Mă susține mereu și ne susținem. Comunicăm foarte mult. De 6 ani suntem mână în mână. Una peste alta, sunt un om care se bucură de moment, de brațele copilului și sper ca Dumnezeu să mă țină mereu cu zâmbet, să învăț din toate trăirile și să mă lase să inspir oamenii din jurul meu. Asta le doresc oamenilor, să se aprecieze mai mult, să îmbrățișeze iubirea și să nu uite niciodată să se bucure de un apus sau răsărit.