Majda Aboulumosha, dezvăluiri emoționante: “Din frici poți construi multe!”

Majda Aboulumosha a intrat în atenția publicului odată cu rolurile pe care le-a avut în producțiile românești “Regina”, “Aniela” sau “Iubire și onoare”. De acolo, drumul i-a fost presărat cu tot felul de oferte, astfel încât, de-a lungul timpului, Majda a ocupat poziții precum cea de prezentator TV, coprezentator sau chiar concurent în anumite reality show-uri.

Majda Aboulumosha, dezvăluiri emoționante despre viață

Cu toate acestea, prima dragoste nu se uită, sau cel puțin așa se zice. Majda nu pare să fie excepția de la regulă și recunoaște că actoria este și va fi marea ei pasiune. Și, chiar dacă în prezent producătorii de filme românești au acaparat piața cu diverse pelicule, mulatra nu a fost cooptată în nicio astfel de producție.

ADVERTISEMENT

Aspect care, din declarațiile exclusive oferite pentru FANATIK, nu pare să o deranjeze pe . Știe că, la un moment dat, se va întoarce pe platourile de filmare, dar nu acum nu a fost exact ceea ce i s-ar fi potrivit.

Viața în lumina reflectoarelor nu este mereu roz, dar dacă știi să privești doar partea plină a paharului, totul poate părea mult mai ușor. Chiar și lecțiile care, pe moment, ți se par mult prea dificile. Acelea sunt, spune , pârghiile necesare pentru a avea un echilibru între viața profesională și cea personală, lucru pe care l-a și explicat într-o serie de dezvăluiri emoționante.

ADVERTISEMENT

”Actoria a fost și va rămâne proiectul meu de suflet”

-Te-ai lansat în industrie în postura de actriță, acum când sunt în desfășurare mai multe producții românești, te încântă ideea să te întorci la vechea dragoste? Ai primit vreo ofertă în acest sens?

Actoria a fost și va rămâne proiectul meu de suflet. Întotdeauna, dacă vor exista oferte ce se vor potrivi cu mine, cu siguranță voi spune da.

ADVERTISEMENT

– Cărei profesii simți că te potrivești mai bine, cea de actor sau prezentator TV?

Simt că ambele se leagă foarte bine, că în amândouă există emoție. În actorie sunt altfel de provocări. Sunt personaje pe care trebuie să le joci și totodată să le studiezi ca să ajungi cât mai aproape de adevăr. Ca prezentator, trebuie să fii cât se poate de real, asta vine natural, dar când prezinți emisiuni live, nu e atât de ușor.

Sunt conștientă că pot influența oamenii din jurul meu și mereu mi-am dorit să-i influențez frumos. Așa că, răspunsul meu este, simt că mă potrivesc acolo unde îmi este locul, unde oamenii m-au căutat, în fata lor ♥

ADVERTISEMENT

– Daca ar fi să faci un bilanț al lucrurilor care ți s-au întâmplat în ultimul an și pentru care ești profund recunoscătoare, ce ai pune pe primele trei locuri?

ADVERTISEMENT

Familia, pentru că este sănătoasă. Fetița mea, care e fericită! Cariera mea a evoluat frumos și îi mulțumesc Lui Dumnezeu. Sunt înconjurată de oameni care mă apreciază și pe care îi apreciez.

– Cum te-ai schimbat în ultima perioadă, având în vedere că ai avut parte de foarte multe experiențe diferite?

Am căpătat mai multă experință în a prezenta emisiuni și mai am de învățat. Îmi place să învăț mereu! Niciodată nu spun că eu știu totul. Nu exista așa ceva! M-am muturizat, am înțeles și mai bine ce înseamnă televiziunea… Sunt de la 19 ani în industria aceasta, dar întotdeauna există locuri pe care le descoperi.

Majda a descoperit secretul echilibrului!

– Vorbești mereu despre echilibru, despre cum l-ai descoperit și cum încerci să-l păstrezi? E vreun domeniu sau aspect al vieții în care încă nu ai reușit să-l aplici?

Emoțiile nu le pot controla total! Sunt empatică și arăt asta. Vulnerabilitatea nu o mai controlez. Am tins mult spre perfecțiune și nu pot spune că a fost cel mai bine. Accept mult mai ușor greșelile și experintele din viață .

Poate din acest motiv am ajuns la un echilibru. Am înțeles că viață trebuie jucată în decorul pe care eu îl construiesc. Am ales mereu să construiesc bine, când nu-mi iese, învăț. Cel mai mult învăț de la Jacqueline ♥

– Te sperie ceva? Din punct de vedere profesional sau personal. Mă gândesc că părinții sunt mereu “în gardă” în ceea ce privește educația și creșterea copiilor lor.

Nu! Sunt frici normale, pe care toți părinții cred că le au legate de copii. Îmi doresc tot ce e mai bun pentru ea, dar sunt aici să o susțin. Din frici poți construi multe. Îi sunt alături și îi explic pe înțelesul ei lucruri de viață, cum să facă diferența între bine și rău.

Prezentatoarea TV vorbește despre rolul de mamă

– Putem spune că rolul de mama este, a fost și va fi cel mai dificil și frumos rol al vieții tale?

Da, putem! Și sper să rămână pentru tot restul vieții și să nu uite niciodată că o să fiu aproape indiferent de timp și loc. Mi-am dorit de mică să fiu mamă și sunt recunoscătoare că Dumnezeu m-a lăsat să-i fiu mamă. Că m-a ales pe mine. E rolul vieții mele și l-am îmbrățișat cu inima deschisă.