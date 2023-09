Măldărășanu l-a descifrat pe antrenorul Gigi Becali: ”A făcut un grup agresiv!”

”Roș-albaștrii” și au un avans de trei puncte față de CFR Cluj. Ardelenii au însă un joc mai puțin disputat, astfel că lupta la vârful clasamentului se încinge din nou.

Măldărășanu i-a ghicit intențiile lui Gigi Becali în Hermannstadt – FCSB 2-2

Prezent în studioul , Vivi Răchită consideră că Marius Măldărășanu a știut cum să blocheze tactica lui Gigi Becali și așa Hermannstadt a reușit să obțină o remiză în fața celor de la FCSB.

”Ai văzut ce a făcut Măldărășanu? Îl are pe Iancu, dar nu-l bagă. Îl bagă pe Neguț că e mai în viteză și mai pe forță. I-a descifrat. Antrenorul Măldărășanu l-a descifrat pe antrenorul Gigi Becali și asta în condițiile în care are jucători sub media celor de la FCSB.

Sunt jucători care au retrogradat anul trecut cu Chindia, sunt jucători refuzați la alte echipe. Se vede filosofia de joc a lui Măldărășanu. A făcut un grup agresiv!”, a declarat Răchită.

Lupu crede că în fotbalul modern grupul este cel mai important

Ideea lui Răchită a fost susținută și de fostul internațional Dănuț Lupu, acesta considerând că majoritatea echipelor din fotbalul mondial au renunțat la jucătorii care pot face diferența singuri pentru a crea un grup puternic.

”La ora actuală dacă ne uităm în tot fotbalul mondial nu mai sunt echipe despre care să spui că au 2-3 jucători ce pot face diferența și să câștige un campionat. Toate echipele joacă pe grup.

Când am spus la echipa națională că Edi Iordănescu nu o să aducă alți jucători fiindcă el merge pe grup toată lumea l-a făcut harcea-parcea că ce nevoie avem de grup. Noi la echipa națională avem nevoie de un grup, pentru că nu avem jucători de valoare pe care să ne bazăm. Poate Ianis (n.r. – Ianis Hagi) dacă își va reveni, dar poate”, a spus Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Măldărășanu după remiza de pe teren propriu cu FCSB. Antrenorul lui Hermannstadt este mulțumit de faptul că echipa sa a avut forța să revină după golul marcat de vicecampioana României în startul reprizei secunde.

