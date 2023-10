Măldărășanu pune tunurile pe arbitri după Hermannstadt – Rapid 1-1: ”Mă deranjează că nu se merge la VAR”

Sibienii împotriva giuleștenilor și au egalat prin Valerică Găman, după ce Alex Ioniță deschisese scorul. În urma acestei remize, ardelenii au urcat pe locul 5 în clasament, la egalitate cu campioana Farul.

Arbitrajul, criticat de Marius Măldărășanu după Hermannstadt – Rapid 1-1

La finalul partidei Hermannstadt – Rapid 1-1, din etapa a 11-a din SuperLiga, antrenorul Marius Măldărășanu nu a iertat prestația cavalerilor fluierului și a mărturisit că cel mai mult îl enervează faptul că de multe ori arbitrii nu apelează la VAR pentru a revedea anumite faze complicate.

”Ne așteptam să fie un meci dificil. Din păcate, am luat un gol rapid și s-a văzut la moral. Consider că am pus presiune, am dat ritmul jocului, îmi felicit băieții. Am pus presiune și am terminat meciul în pressing. Cred că poate meritam mai mult victoria.

Anul trecut au fost foarte afectați pentru că nu ne reveneam, pe urmă și-au revenit. Acum suntem mai bine, acel gol ne-a pus pe picioare. În primele 10-15 minute nu ne regăseam. Era normal să mergem peste ei, dar ne-am și expus pentru că ei au jucători de valoare.

Și eu am văzut fault clar la faza din care Rapid marchează, este un brânci și își creează un avantaj clar. După cade și cu piciorul pe gheata lui, din punctul meu de vedere a fost fault la jumătatea terenului.

Dacă stau să judec o fază asemănătoare, este o fază la Rrahmani înainte, în care s-a dat fault. Mă deranjează că nu se merge la VAR să se verifice. Rămâne o greșeală a ta, ca arbitru, dar măcar nu dezavantajezi o echipă și nu afectezi munca unor jucători”, a declarat Măldărășanu.

Ce șanse îi dă Rapidului la titlu

Tehnicianul formației FC Hermannstadt a vorbit despre ce așteptări are de la întâlnirea din deplasare cu FC U Craiova, din etapa viitoare, și a analizat șansele la titlu ale Rapidului în acest sezon.

”I-am spus lui că o văd pe Rapid în primele trei. Sunt o forță în Giulești, dar cred că trebuie să dea mai mult la meciurile din deplasare. Ce a făcut Cristiano, venind cu câteva zile înainte de începerea campionatului… A făcut lucruri mari într-un scurt timp.

Mergem să câștigăm la Craiova, deși știu că vom avea în față o echipă foarte bună. Trebuie să știm să ne apărăm. Calitatea individuală poate face diferența în astfel de partide echilibrate”, a spus Marius Măldărășanu.