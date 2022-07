Mama Geta, în lacrimi. Hoții i-au spart casa și i-au furat seiful plin cu bani: “Culiță a chemat Poliția”

Femeia care i-a dat viață cântărețului de muzică de petrecere a izbucnit în lacrimi când a aflat că hoții i-au spart casa și i-au furat seiful plin de bani. Vestea a venit chiar de la una dintre fiicele sale, Geta, care fusese la un examen.

Mama Geta, călcată de hoți. A rămas fără o sumă mare de bani

Mama Geta nu-și poate reveni după ce a aflat că locuința i-a fost călcată de hoți. Cea care a descoperit fapta a fost , Geta, care a povestit cu lux de amănunte cum a lăsat aprinsă lumina în camera în care se afla seiful.

Răufăcătorii au furat o sumă foarte mare de bani, majoritatea fiind chiar ai fostului concurent de la Survivor România. În prezent, artistul caută să afle cine au fost cei care l-au prădat, iar poliția a deschis o anchetă în acest sens.

„Am venit acasă, m-am îndreptat spre camera unde erau banii că era becul aprins. Am intrat în camera asta și am văzut duplaul deschis. Am văzut pătura și încă un preș aruncate pe jos, erau puse peste locul unde aveam noi banii.

Peste seif, mai exact. Seiful era foarte mare, avea 100 de kilograme. Ceea ce înseamnă că n-a putut să-l ia o persoană, ci două sau trei. Eu când am văzut că nu e seiful, vă dați seama.

Am zis că leșin, mi s-a făcut pielea de găină, am amuțit. Am sunat-o pe mama, n-a răspuns… am sunat-o pe mama Danielei și i-am zis să-i spună mamei. Îl sun pe Culiță și îl întreb unde-i seiful, că am ajuns acasă și nu-l vedeam”, a povestit Geta Sterp pe canalul de .

Geta Sterp: ”Nu are rost să mai dau cifre”

Mai mult decât atât, a mai subliniat că cei mai mulți bani îi aparțineau lui Culiță Sterp, care a sunat la rândul său la Poliție. Oamenii legii au ajuns la locuință pentru a porni o anchetă și a pleca pe urmele hoților.

„Eu intrasem doar în camera asta, unde erau banii. O sumă imensă de bani, nu are rost să mai dau cifre, erau foarte mulți bani”, a mai spus sora cântărețului, în mediul virtual.