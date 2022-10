Mama lui Șerban Copoț suferă de cancer. Prezentatorul de la Antena 1 trece prin momente foarte grele

Șerban Copoț este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Pe lângă talentul său în domeniul vocal, prezentatorul de la Antena 1 reușește și să amuze publicul pe cinste, fiind o prezență deosebită.

Mama lui Șerban Copoț a fost diagnosticată cu cancer

Ce a aflat însă artistul, este de-a dreptul șocant. Șerban Copoț povestește că mama sa , însă a preferat să îi ascundă fiului ei acest lucru.

După ce a stat și a analizat situația, prezentatorul de la Antena 1 și-a dat seama că cel mai probabil mama sa nu a vrut să își împovăreze copii cu vești proaste, drept urmare, a decis să țină totul doar pentru ea.

Chiar și așa însă, Șerban Copoț și-a dat seama cât de puternică este mama sa, dar și cât de mult este dispusă să lupte nu dar pentru viața ei, dar și pentru liniștea celor patru copii ai săi.

”Dragilor, de ceva vreme am trăit o situație pe care sunt convins că o parte din cei care mă urmăriți ați trăit-o și voi. Am aflat că mama are cancer, o boală pe care o ținea ascunsă de o perioadă destul de lungă de timp. Probabil că frații mei nu vor fi de acord cu faptul că am ales să împărtășesc asta cu voi, însă o fac pentru a vă încuraja să aveți grijă la cei din cercul apropiat (…).

Stoicismul cu care și-a dus boala pe picioare poate fi admirată acum, când a trecut prin operație, însă atunci când am aflat ne-a șocat pe toți. Ea este o femeie foarte puternică, un intelectual cu voință de fier și dragoste (nu frică) de Dumnezeu care a crescut 4 copii pentru care s-a jertfit constant, însă oroarea față de spital a fost cea care, bănuiesc eu, a atârnat in decizia ei de a ține ascunsă boala.

Până la urmă, spitalul a fost salvarea și s-a dovedit că, oamenii valoroși și cu inimă mare sunt și acolo unde îi era ei groază să ajungă.”, a scris Șerban Copoț pe pagina sa de Facebook.

Vestea bună este că mama lui s-a operat, iar acum, se simte cât se poate de bine. Deși situația a fost extrem de dificilă pentru întreaga familie, Șerban Copoț a primit și lecții importante.

Lecția primită de Șerban Copoț

Artistul povestește că a redescoperit dragostea, dar și grija celor apropiați, având susținere din toate părțile în momentele dificile. Mai departe, mama lui Șerban Copoț va urma un tratament destul de strict, iar acesta speră să își revină.

Mai mult de atât, prezentatorul tv le-a recomandat tuturor celor care îl urmăresc să aibă grijă de cei dragi, iar în astfel de situații, să îi încurajeze să spună mereu adevărul.

”Cert este că a trecut prin operație, este bine acum și vă mărturisesc cu mâna pe inimă că a fost teribil de grea perioada asta pentru întreaga familie. În același timp am redescoperit dragostea și grija prietenilor care ne-au susținut toată această perioadă.

O parte din drum a fost încheiata și acum pornim pe drumul lung și anevoios al tratamentului. Aveți grijă de cei dragi vouă și încurajați-i să vă spună lucruri de genul ăsta”, a mai completat el.