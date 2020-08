Manchester City i-a pregătit o clauză specială lui Lionel Messi! Cum vor şeicii să-l ademenească

Lionel Messi (33 de ani) nu mai dorește să mai rămână la Barca, iar englezii de la Manchester City sunt în pole position pentru a-l transfera pe jucător. Argentinianul și englezii au început să lucreze la clauzele pe care le va conține înțelegerea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Messi ia în calcul să-l aibă din nou antrenor pe Guardiola, tehnicianul pe care l-a avut la Barcelona timp de patru ani, între 2008 și 2012.

Argentinianul și spaniolul au discutat deja despre acest lucru, înainte ca jucătorul catalanilor să dea faxul oficial către conducerea clubului din Spania.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După 3 ani la City, Messi poate ajunge în MLS

Negocierile par să se desfășoare rapid. Potrivit ESPN, clubul englez vrea să îi ofere argentinianului o înțelegere pe termen lung, care are o clauză specială.

După trei ani în campionatul Angliei, jucătorul va face pasul spre liga din America de Nord, la New York City, echipă deținută de gigantul City Football Group. În plus, Lionel Messi va fi ambasadorul grupului care are formații de fotbal pe toate continentele.

ADVERTISEMENT

În urma hotărâri de reziliere unilaterală a contractului s-a dat startul războiului cu Bartomeu. Lionel Messi vrea să fie lăsat liber să plece deoarece spune că data de 10 iunie până la care trebuia să fie lăsat să plece s-a prelungit din cauza pandemiei de coronavirus.

Clauza de reziliere se micșorează de la 700 la 222 de milioane de euro

Președintele grupării catalane contraatacă și nu este dispus să-l lase pe Messi să plece pentru o sumă mai mică decât cel mai mare transfer înregistrat vreodată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bartomeu nu are de gând să demisioneze și nici să-i dea drumul lui Messi pentru mai puțin de 222 de milioane de euro.

Este vorba despre suma cu care francezii de la PSG l-au luat pe Neymar în urmă cu trei ani. Totuși, este o sumă mult mai mică față de clauza de reziliere de 700 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT