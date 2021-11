Războiul din Golf, bătălia averilor. Manchester City – PSG este sub duelul cu Newcastle. Cum stau lucrurile în confruntarea caselor, yachturilor și mașinilor

Fără îndoială, Manchester City – PSG este între confruntările cap de afiș din faza grupelor Ligii Campionilor. Meciul programat miercuri, de la ora 22:00, decide soarta la vârf în grupa A. Lupta va continua însă, în absența unei surprize de proporții, în fazele eliminatorii. Iar cele două grupări sunt între marile favorite la trofeu.

Este și o confruntare în care ”își arată mușchii” doi dintre cei mai bogați proprietari de club din lume. Sheikh Mansour, de la Manchester City, respectiv Nasser Al-Khelaifi, de la PSG.

Pentru Manchester City, derby-ul banilor este în ultima rundă

Când vine însă vorba despre averi, duelul mai important este programat pe 7 decembrie. Cu Dieter Mateschitz, de la Red Bull. Sau cel din Premier League, după sosirea prințului Mohammed bin Salman Al Saud.

Acesta a investit prin intermediul Public Investment Fund și este noul proprietar din umbră al grupării din nordul Angliei. Iar fondul de investiții, cu puțin efort, ar putea depăși de patru ori sumele din contul celor mai bogați deținători de cluburi de pe planetă.

De altfel, Goal.com a publicat un articol pe această temă. Și a oferit o imagine a modului în care arată actualmente Top 10 în fotbalul mondial. Ierarhia, cu precizarea că sumele sunt în miliarde de dolari, este următoarea:

Public Investment Fund (Newcastle) – 430 Sheikh Mansour (Manchester City, Melbourne City, New York City) – 20 Dietrich Mateschitz (Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, RB Leipzig) – 19.4 Andrea Agnelli și familia (Juventus) – 13.5 Dietmar Hopp (Hoffenheim) – 13 Roman Abramovich (Chelsea) – 12.4 Philip Anschutz (LA Galaxy) – 10 Stan Kroenke (Arsenal, Colorado Rapids) – 8.7 Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain) – 8 Zhang Jindong (Inter) – 7.6

„Războiul din Golf” dintre miliardarii Mohammed bin Salman Al Saud și Sheikh Mansour

La 36 de ani, prințul Mohammed bin Salman Al Saud vrea să-și depășească mentorul. Sheikh Mansour a cheltuit peste un miliard de lire sterline și a adus Manchester City în prim-plan. Cinci titluri în Premier League, tot atâtea Cupe ale Ligii și două FA Cup. Plus finala Ligii Campionilor, care a dovedit că poate spera și la un triumf european.

Evident, ambiția celui supranumit MBS este să-l depășească. Și să beneficieze de un plus la capitolul imagine. Atât de necesar în condițiile în care este . Să lăsăm însă politica și să ne concentrăm pe averi și stil de viață.

Averea personală și puterea politică

Sheikh Mansour, pe numele său complet Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan, stă mai bine la acest capitol. Cu o avere estimată la 17 miliarde de lire sterline, are cu măcar trei miliarde în plus față de rivalul său din Arabia Saudită.

Însă Mohammed bin Salman are practic toate resursele Arabiei Saudite la îndemână. Este fiul regelui și liderul de facto al statului din Golf, deoarece regele Salman nu poate conduce pe deplin din cauza demenței. Bin Salman este, de asemenea, viceprim-ministru și ministru al apărării și a încercat să se prezinte ca un reformator moderat.

Proprietarul lui Manchester City este viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite și ministru al afacerilor prezidențiale. Dar s-a concentrat mai puțin pe politică și mai mult pe afaceri. Conduce International Petroleum Investment Company, care deține participații într-un număr de afaceri din întreaga lume.

El mai deține, între altele, un pachet de 32% din Virgin Galactic – investind peste 200 de milioane de lire sterline în companie în 2009 – precum și un pachet de 9,1% din Daimler, grupul din care face parte Mercedes-Benz. Și este implicat și în media, înființând Sky News Arabia și ziarul în limba engleză The National.

Familie

Bin Salman face parte din Casa Saud, familia conducătoare a Arabiei Saudite din 1744. Sunt circa 15.000 de persoane legate de această, iar la vârf, prin prisma poziției politice și a averii, sunt circa 2.000. Averea totală a familiei este estimată la 1,3 trilioane de lire sterline. Dar, spun analiștii, suma este subestimată.

Este căsătorit cu Sarah bint Mashhoor – cunoscută drept „Prințesa Barbie” – din 2008, cuplul având patru copii. Există însă zvonuri neconfirmate că sauditul are alte trei soții.

Mansour este fratele vitreg al actualului președinte al Emiratelor Arabe Unite și un membru al familiei conducătoare Al Nahyan. Familia sa, care deține resurse de petrol și o avere estimată la cel puțin 150 de miliarde de lire sterline, a fost cea care a investit în transformarea Dubaiului.

Sheikh Mansour are două soții și șase copii. S-a căsătorit cu Sheikha Alia bint bint Mohammed bin Butti Al Hamed la mijlocul anilor 1990, cu care are un fiu și cu Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Manal, care are două fiice și trei fii cu Sheikh Mansour, este președintele Dubai Women Establishment.

Reședințe

Atât Șeicul Mansour, cât și Mohammed bin Salman au acces deplin la palatele prezidențiale. Și ambii iubesc Costa del Sol din Spania. De altfel, Mansour a cumpărat Los Quintos de San Martin, o reședință cu o suprafață de 8 hectare, în 2016, pentru 42 de milioane de lire sterline.

De asemenea, familia proprietarului lui Manchester City deține și se cazează în mod regulat la hotelul Emirates Palace, descris drept un hotel de ”șapte stele” în Abu Dhabi.

Bin Salman deține cea mai scumpă casă din lume, Chateau Louis XIV, în valoare de 230 de milioane de lire sterline, la vest de Paris. O proprietate realizată de Emad Khashoggi și pe care a cumpărat-o în 2015.

Yachturi și mașini: proprietarul lui Manchester City iese în față

Dacă bin Salman iese în față cu casele, proprietarul lui Manchester City, Sheikh Mansour, se revanșează pe apă. Cu al său Topaz de 482 de picioare (147 de metri). Construită în 2012, de Lurssen, cu 320 de milioane de lire sterline, ambarcațiunea, a cincea ca mărime din lume, valorează acum peste 400 milioane.

Bin Salman se laudă cu Serene, care are doar 439 de picioare. I-a aparținut lui Yuri Shefler, ”Regele Vodka”, care a cheltuit 200 de milioane de lire pentru construcția sa. MBS l-a cumpărat în 2015 cu 380 de milioane. O investiție care merită, de vreme ce pentru a închiria ambarcațiunea cu 7 punți și două heliporturi, care găzduiește 24 de oaspeți și are un echipaj de 52 de persoane, Bill Gates a plătit 5 milioane de dolari pentru o săptămână.

Și în ceea privește mașinile tot proprietarul lui Manchester City este în frunte. De altfel, bin Salman nu pare un fan al cailor putere, și are o flotă de Ferrari, Lamborghini și Bugatti ce este modestă în lumea miliardarilor.

Mansour, în schimb, este un colecționar. Și are cinci Bugatti Veyron, un Lamborghini Reventon, un Ferrari Enzo și un Porsche 911 GT1. Valorând peste 3 milioane de lire sterline, acesta din urmă este cea mai scumpă piesă.