MApN avertizează: Imaginile cu sistemele HIMARS îndreptându-se spre graniţa Republicii Moldova sunt fake news

Ministerul Apărării Naționale a avertizat marți asupra apariției unui fake news, conform căruia sistemele antirachetă românești se îndreaptă spre granița cu Republica Moldova. De fapt, imaginile prezentate ca fiind actuale au fost filmate anul trecut, la repetiţiile pentru parada de Ziua Naţională de la Alba Iulia.

Potrivit MApN, materialul video a fost prezentat ca fiind actual “cu scopul evident de a induce panica” în rândul opiniei publice. Imagini foto şi video s-au propagat în ultimele zile pe mai multe conturi de Twitter, în special din Statele Unite. Unele dintre noile postări merg chiar mai departe cu supozițiile și susțin că trupele românești ar fi intrat în Moldova.

Toate aceste speculaţii şi imagini sunt catalogate ca fiind informaţii total falsse, de către MApN. “Sisteme de apărare antiaeriană românești prezente în anul 2022 la repetițiile pentru Ceremonia militară de Ziua Națională a României, prezentate în mod fals ca îndreptându-se în prezent către granița cu Republica Moldova.

Vă reamintim că puteți verifica veridicitatea unor informații de acest gen, cu caracter senzaționalist și cu tentă panicardă, consultând sursele oficiale”, se arată în precizarea făcută de autorităţile militare române.

Mai exact, materialul video folosit în postările pe acest subiect realizate pe diferite platforme online, în care apar, printre altele, , a fost realizat la sfârșitul lunii noiembrie 2022, în centrul orașului Alba Iulia, cu prilejul antrenamentelor pentru ceremonia militară organizate pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României.

