Mara Bănică a născut chiar de ziua mamei sale: „Un cadou mai frumos nu s-ar fi potrivit”

Mara Bănică a devenit mămică pentru a doua oară, marți, dimineață, și atât ea, cât și micuța adusă pe lume se simt bine.

Mara Bănică, mamă pentru a doua oară

Jurnalista trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Astăzi, 1 februarie, Mara Bănică a adus-o pe lume pe fiica sa și a făcut primele dezvăluiri pe pagina sa personală de Facebook.

Vedeta a declarat că nașterea a decurs fără probleme și că atât ea, cât și micuța sunt bine și se acomodează una cu cealaltă.

ADVERTISEMENT

„Astăzi ne-am mărit familia! Am născut dimineața, la 7.24, o fetită perfect sănătoasă! Suntem bine amândouă, ne acomodăm cu viața exterioară!”, a dezvăluit jurnalista.

Mai mult, micuța s-a născut chiar de ziua bunicii sale, astfel că, Mara Bănică are toate motivele pentru a fi fericită.

ADVERTISEMENT

„Tot astăzi este și ziua de naștere a mamei mele, așa că un cadou mai frumos nu cred ca s-ar fi potrivit! Mulțumesc anticipat tuturor pentru urări si sa va fie bine!”, a spus Mara Bănică.

Mara Bănică, felicitată de prieteni

Mara Bănică este una dintre cele mai vizibile persoane publice din România. Vestea că a adus foarte multă bucurie în rândul celor care o îndrăgesc. Într-un timp foarte scurt, fotografia prin care a anunțat că a născut a strâns mii de comentarii.

ADVERTISEMENT

„Ce veste minunata! Suntem fericiți pentru voi! Sa aibă o viață minunată alături de voi și sa fie norocoasă și fericită!”, i-a transmis Dinu Maxer.

„Să-i dea Dumnezeu o viață așa cum și-o dorește ea, iar vouă, ca părinți să vă dea multa sănătate și să vă bucurați alături de minunile voastre încă 100 de ani!”, i-a scris o urmăritoare.

ADVERTISEMENT

Mara Bănică nu a ieșit din casă în ultimele luni de sarcină

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în urmă cu ceva timp,

Vedetei i-a fost teamă, ținând cont că ne aflăm în mijlocul unei pandemii, astfel că, activitatea sa din ultimele luni s-a rezumat la vizionatul filmelor și petrecerea timpului cu familia.

ADVERTISEMENT

„În viața mea se întâmplă că de patru luni nu ies din casă din cauza COVID, pentru că se îmbolnăvesc și vaccinații și chiar nu ies, în afara faptului că ies, doar dacă am nevoie de ceva de la cumpărături, iar singurele vizite sunt la doctor. Am terminat toate filmele de pe Netflix, citesc, acum am intrat în perioada aia de insomnii, de exemplu, de dimineață la ora 6, vorbeam cu mama despre pensii…

Am ajuns la aproape 80 de kg, m-am îngrășat mult, m-am îngrășat cu totul și sunt foarte nerăbdătoare să nasc și să încep să dau jos, și sper să și reușesc. Nu se văd, că am pus peste tot, dar și ăsta e un motiv de supărare.”, spunea Mara Bănică în luna noiembrie a anului trecut.