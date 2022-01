Mara Bănică va naște peste doar câteva zile: ”Am emoții foarte mari”

Pentru Mara Bănică anul 2022 va fi unul cu o însemnătate deosebită. Jurnalista va deveni în scurt timp mamă pentru a doua oară, purtând acum în pântec o fetiță.

Mara Bănică abia așteaptă să nască

De când a aflat că trăiește această minune la 46 de ani, vedeta a renunțat la stilul de viață de odinioară și s-a închis în casă. Din dorința de a naște un copil sănătos, dar și de teama coronavirusului, Mara spune că nu iese din locuință decât pentru vizitele la medic și pentru a face cumpărături.

”Vreau să scap cât mai repede, sunt însărcinată în 36 de săptămâni. Fetița are deja 2 kilograme și 700 de grame, și va face cu siguranță trei kilograme. Nu mai am răbdare deloc. De abia aștept să scap ca să mă pot mișca. Eu am fost ca într-un arest la domiciliu timp de șapte luni, pentru că-mi este foarte teamă de Covid”, a adăugat Mara Bănică, conform

”Mi-am făcut bagajul de o saptămână”

Însă acum ce a fost mai greu a trecut și asta pentru că diva până ce va veni momentul să își strângă fiica în brațe. Fapt pentru care deja și-a pregătit geanta pentru spital, fiind pregătită ca în orice clipă să îi vină sorocul.

Un singur detaliu umbrindu-i fericirea. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, partenerul de viață nu va putea să îi fie aproape în perioada spitalizării, astfel că acesta își va vedea fetița abia la externare, atunci când și fiul ei în vârstă de 11 ani o va vedea pe surioara lui.

”Am emoții foarte mari. Mi-am făcut bagajul de o saptămână. Stau cu el la ușă. Doctorul cu care urmează să nasc a plecat în Republica Dominicană, timp de două săptâmâni. Mi-a zis să ne întâlnim pe 19 ianuarie, ca să stabilim ziua când voi naște.

Dacă se întâmplă ceva, voi naște cu doctorul cu care l-am născut pe băiatul meu, Dima. E frustrant, însă, în perioada asta, cu Covid-ul, pentru că am înțeles că tatăl copilului nu poate intra la spital. Poate totuși o să-l lase până la urmă”, a adăugat vedeta.

Jurnalista a cumpărat toate cele necesare pentru fetița sa

Pe lângă emoții și dorința de a-și vedea fiica, sentimente pe care le au și partenerul de viață, dar și fiul cel mare, Dima, Mara Bănică nu a stat degeaba timp de nouă luni.

Vedeta își construiește o casă nouă, una mult mai mare, în care să aibă loc cu toate cele necesare. Asta pentru că fosta vedetă de la ”Acces Direct” nu s-a uitat la bani și , până și cerceii pe care micuța îi va purta.

”Am luat absolut tot ce ține de copil numai că soțul meu nu m-a lăsat să le deschid. Mi-a spus să le deschid abia înainte de naștere, că n-are niciun rost să întind pătuțul acum, să întind comoda, să desfac. Așadar și prin urmare sunt înconjurată de cutii, dar i-am comandat până și cerceii, acum nu-mi rămâne altceva de făcut decât să aștept să vină”, a declarat jurnalista, în exclusivitate, pentru FANATIK.

”Soțul meu nu e încântat de numele ales de mine”

Chiar dacă mai are doar câteva zile de graviditate, Mara nu a spus public cum o va chema pe fiica ei. Cert fiind doar că a ales un prenume rusesc, dar pe care tatăl fetiței nu-l place foarte mult. Bărbatul spune că atunci când își va vedea copilul, acela va fi momentul în care va știi cum o va striga pe bebelușă.

”Eu m-am gândit la un nume, soțul meu nu e chiar atât de încântat de numele ales de mine. Acum să vedem ce decide și el, pentru că e o decizie pe care o să o luăm împreună. El mi-a spus că atunci când se va naște și o va vedea, atunci va ști și ce nume i se potrivește. Numele ales de mine nu este un nume obișnuit, este tot un nume rusesc”, ne-a mai spus Mara Bănică.