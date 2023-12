Marcel Ciolacu anunță creșteri de salarii pentru sute de mii de români. Ce se întâmplă cu demnitarii

Într-o conferință de presă susținută luni, pentru sute de mii de români începând cu anul 2024. Ce se întâmplă cu veniturile demnitarilor.

Creșteri importante de salarii anunțate de Marcel Ciolacu. Angajații care se bucură de măriri în 2024

Vin vești bune pentru angajații la stat. ​Primul ministru Marcel Ciolacu a precizat, luni, că bugetul pentru anul viitor va trece în această săptămână de Guvern. Până de Crăciun va fi votat în Parlament.

Șeful Guvernului a mai dezvăluit că ”va fi o majorare de 5% la tot sistemul bugetar, mai puțin la demnitari”. În plus, unele ministere vor avea majorări consistente.

”Bugetul, astăzi va fi pus în transparență, joi va trece în ședința de Guvern, iar săptămâna viitoare îl vom trece în Parlament. Dacă va fi vreo contestație la CCR, să se poată soluționa între Crăciun și Revelion.

Va fi o majorare de 5% pentru întreg sistemul public, mai puțin la demnitari. Va fi un buget istoric la educație 4,1%. La Transporturi e o majorare consistentă, avem o majorare la Ministerul Sănătății, la CNAS. Eu m-am săturat să văd breaking news-uri că nu sunt bani de medicamente, nu se plătesc spitalele”, a spus premierul, în fața presei.

În aceeași apariție publică de la început de săptămână, premierul a mai anunțat și o nouă creștere a salariului minim în 2024, fără a spune cu cât va fi majorat. ”Cred că este necesară o creștere a salariului minim de anul viitor. Vom avea o discuție cu sindicatele și patronatele. Toată lumea are revendicări”, a mai punctat Ciolacu.

Marcel Ciolacu anunță creșterea contribuției la Pilonul II de pensii

Premierul a mai spus că deficitul din 2024 va fi sub 5% și va fi cu cel puțin 0,5 puncte mai mic decât deficitul din acest an. În privința pensiilor private, . ”Dacă nu respect acest jalon din PNRR, Comisia Europeană ne oprește banii. Nu poți să păcălești Comisia Europeană, când faci acest lucru, Comisia oprește banii”, explică Marcel Ciolacu.

Vești bune vin și din zona banilor PNRR. Vineri, România va depune cererea de plată numărul 3. ”Am finalizat renegocierea PNRR, am eliminat pragul de 9% din PIB pentru pensii, am integrat RePowerEU.

Probleme mai substanțiale sunt la jalonul 206, la microîntreprinderi, dar vom vedea ce măsuri se iau în ordonanța-trenuleț pentru buget”, a mai spus primul-ministru al României.