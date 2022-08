Marcel Ciolacu anunță plafonarea prețurilor la energie: ”Am discutat 5 ore cu premierul despre asta”

Ciolacu a dezvăluit că a discutat ”5 ore” cu premierul Nicolae Ciucă pe această temă și va exista, cu ”siguranță” o plafonare a prețului la energie electrică.

Marcel Ciolacu anunță plafonarea energiei electrice

De asemenea, Ciolacu a dezvăluit că nu are nici cea mai mică intenție să vorbească despre alegeri anticipate, fiind de părere că actuala coaliție e performantă și România e condusă într-un mod profesionist.

”Liberalizarea prețurilor la energie s-a făcut în cel mai prost moment pe care și-l putea alege cineva. Ieri am stat cu premierul, noi doi și cu alți specialiști din energie, am stat 5 ore. Ar fi meschin să ne gândim acum la niște alegeri din 2024, vă spun că sunt foarte hotărât să ducem coaliția până în 2024 și am un dialog foarte bun cu premierul pe subiectele majore. Plafonarea va rămâne în continuare, dorim să venim cu un act normativ să ducem lucrurile până în 2025. Este exclus să nu plătim această compensare, avem resursele bugetare necesare”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Referitor la remaniere, Marcel Ciolacu a anunțat că nu îi impune lui Nicolae Ciucă să schimbe anumiți miniștri, însă vrea ca acesta să găsească cele mai bune soluții.

”Eu nu-i cer premierului să schimbe anumiți miniștri, eu încerc cu premierul să găsim cele mai bune soluții, este un patriot, la fel ca mine, un om de bună-credință, implicat și amândoi când nu înțelegem anumite lucruri ne vedem, chemăm specialiști. Vom veni foarte repede cu o decizie până la 1 septembrie pe energie”, a completat Marcel Ciolacu.

Cu toate acestea, cu ministrul energiei Virgil Popescu, pe care social democrații îl vor schimbat cu orice preț.

Deputatul Mihai Weber a postat un mesaj pe Facebook, în acest sens, care a fost preluat inclusiv de pagina oficială a partidului.

este total lipsit de idei referitor la ce măsuri ar trebui luate pentru a compensa creșterile de prețuri la energie electrică, gaze naturale și combustibil.

PSD a propus încă de anul trecut soluția reglementării prețului pentru o perioadă determinată de timp, dar PNL s-a opus, alegând varianta subvenționării în condițiile unui deficit bugetar în creștere.

După pierderea unui an în care datoria publică a crescut pentru a susține această compensare aleasă de ministrul energiei, ajungem la concluzia că propunerea PSD este singura în măsură să stopeze prețurile care deja nu mai au nicio justificare economică”, a scris Weber.