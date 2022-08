Liberalii, prinși în ofsaid de atacurile PSD în criza prețurilor la energie. „PNL este pe pilot automat, nu par că gestionează dimensiunea politică”

După declarațiile de lui ale liderului Marcel Ciolacu, marți, noi voci din PSD l-au acuzat pe ministrul liberal al energiei, Virgil Popescu, că poartă responsabilitatea pentru criza prețurilor la energie.

PSD și PNL, la cuțite pe tema prețurilor la energie

Luni, liniștea coaliției a fost aruncată în aer de către liderul PSD care, susținând că liberalii intenționează să arunce vina pentru criza prețurilor la energie asupra ANRE, instituție condusă de PSD, dar și a lui, a susținut că ministrul energiei este singurul responsabil pentru politica în energie, criticând din nou liberalizarea pieței de energie. „Totuşi politica înseamnă mai mult decât un sport uşor, dar adevărul este unul singur: politica în energie o face Ministerul Energiei, politica în sănătate o face Ministerul Sănătăţii, de aceea avem ministere. Am văzut că această liberalizare, să nu-i mai spun tâmpită, haotică, cum spune BNR-ul, a dus de fapt la inventarea din nou a băieţilor deştepţi din energie”, a spus Marcel Ciolacu.

După o zi în care liberalii au ieșit cu declarații împăciuitoare, în care au susținut că stabilitatea coaliției rămâne importantă pentru găsirea unei soluții la această criză, , preluată și pe pagina oficială a partidului, l-a acuzat din nou pe ministrul Virgil Popescu pentru criza prețurilor la energie.

„Românii nu pot duce la nesfârşit povara incompetenţei lui Virgil Popescu! Virgil Popescu, ministrul Energiei, este total lipsit de idei referitor la ce măsuri ar trebui luate pentru a compensa creşterile de preţuri la energie electrică, gaze naturale şi combustibil. PSD a propus încă de anul trecut soluţia reglementării preţului pentru o perioadă determinată de timp, dar PNL s-a opus, alegând varianta subvenţionării în condiţiile unui deficit bugetar în creştere”, a scris deputatul PSD.

Declarațiile social-democraților vin în contextul în care costul compensării prețurilor la energie, estimat a fi între 15 și 20 de miliarde de lei, adică peste 3% din PIB, a depășit cu mult estimările inițiale ale guvernanților. Acum, în contextul în care prețul energiei este în continuă creștere, iar Guvernul nu poate suporta efortul bugetar de a compensa în continuare aceste prețuri, coaliția caută cu disperare un nou set de măsuri astfel încât populația să poată fi protejată de o creștere bruscă a costurilor. Dezbaterile în coaliție cu privire la măsurile ce pot fi adoptate în această criză se poartă de mai multe săptămâni, iar luni Guvernul abia a primit rapoartele de la ANRE și Ministerul Energiei privind situația pieței de energie.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a refuzat să răspundă acuzațiilor venite din partea social-democraților, susținând că orice decizie, ca și până acum, va fi luată în cadrul coaliției. „Noi discutăm instituțional în cadrul Guvernului, cu argumente. N-aș comenta declarațiile acestui domn. Dânsul poate nu știe că sunt negocieri în acest moment, că se caută soluții. Domnul Weber poate să viziteze site-ul ANRE, unde scrie foarte clar ce trebuie să facă această instituţie şi nu face. Nu o zicem noi, o zice legea. Decizia privind compensarea prețurilor a aparținut coaliției, coaliție din care face parte și PSD. Așa va fi și ordonanța de săptămâna viitoare. Deci nu știu cu cine se ceartă domnul Weber”, a declarat, într-o intervenție la Digi24, Ionuț Stroe, care a subliniat totuși rolul central pe care ANRE îl joacă în piața de energie, dar și faptul că „PSD a fost parte la toate deciziile care s-au luat pe partea de energie”.

Criza de pe piața de energie nu are soluții simple. Guvernul, care , nu poate suporta costurile compensării prețurilor la energie astfel că soluția, respinsă totuși de liderii coaliției, ar fi creșterea plafonului de compensare și deci a prețului energiei pentru populație. Această soluție ar duce și la o reacție de economisire a energiei, astfel încât să scadă cererea de pe piață. Pe de altă parte, soluția dorită de social-democrați, întoarcerea la o piață reglementată, chiar și pentru o perioadă limitată de timp, ar necesita plafonarea prețurilor la producători, deci o scădere a investițiilor în acest sector și imposibilitatea creșterii capacității de producție, spre exemplu exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Deputatul PSD, Marian Zetea, a susținut însă că singura soluție este întoarcerea la piața reglementată, susținând că deși PSD nu este împotriva liberalizării acestei piețe, acest proces a dus la abuzuri din partea celor care au știut să speculeze piața energetică.

„PSD nu dorește remanierea lui Virgil Popescu. PSD nu dorește moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Astăzi e clar că măsura de compensare a prețului la energie nu mai corespunde realității. Liberalizarea pieței s-a făcut în contextul în care noi nu avem suficientă producție proprie, iar piața e denaturată. Companiile se închis, oamenii o să-și piardă slujbele pentru că PNL nu înțelege cum se formează prețurile la energie iar domnul Virgil Popescu este în vacanță”, a declarat la Digi24 deputatul PSD.

PNL nu pare să gestioneze această situație politică

Analiștii politici sunt de părere că PNL pare să fi fost prins complet nepregătit de acest nou val de declarații și acuzații venite din partea PSD. „PNL-ul în clipa de față este la relanti. Nici nu cred că are oamenii în țară, o bună parte din ei sunt încă în concediu, în vacanțe și nici nu-i interesează poveștile astea. Singura care a reacționat ieri a fost Alina Gorghiu care a încercat mai mult să-și salveze vocea în interiorul PNL-ului decât să facă o critică la adresa PSD-ului. Declarația ei a început prin a sublinia că această coaliție e tare, că nu va suferi. Liberalii sunt într-o altă dinamică internă comparativ cu PSD. PNL-ul în clipa de față este pur și simplu pe pilot automat, nu cred că-și gestionează această dimensiune politică. Nici nu-l interesează”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul de științe politice Andrei Țăranu.

Dacă PNL urmărea salvarea ministrul Virgil Popescu, marți USR a anunțat că va depune o moțiune simplă împotriva acestuia în prima zi a sesiunii parlamentare, președintele partidului, Cătălin Drulă, susținând că „acum e momentul (în ceasul al 13-lea) ca PSD să arate un minim de responsabilitate pentru țara pe care o guvernează”. De altfel, luni, după declarația lui Marcel Ciolacu împotriva ordonanței privind compensarea prețurilor la energie, USR a fost primul care a reacționat subliniind că cel puțin trei miniștri PSD au semnat adoptarea ordonanței în luna martie.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că PNL nu pare să fi reacționat cu tărie la declarațiile social-democraților, însă subliniază că liberalii se află într-o situație dificilă din punctul de vedere al comunicării politice pe acest subiect.

„În ultimul timp PNL a reușit să schimbe puțin această dinamică, dar cred că acest subiect al energiei este destul de special. PNL nu are multe atuuri în a comunica, asta pentru că deține ministerul, ministrul nu e un personaj extrem de bine văzut, care nu are o imagine extraordinară din cauza tuturor situațiilor speciale. Plus, a fost atacat din toate părțile, din partea PSD, din partea AUR, de George Simion. În consecință, nu cred că putem spune că PNL nu are o strategie de comunicare ci mai degrabă, în această situație, are pârghii extrem de puține.

PNL nu poate da la schimb ministerul, mă îndoiesc că PSD-ul l-ar vrea și comunicațional, PNL-ul nu pare că are foarte multe soluții. Iar în acest context, când te bați cu percepția și te atacă din toate părțile, e destul de greu să ieși neatins. Altfel, am văzut ieri că dintr-o anumită perspectivă, însă USR-ul a fost partidul care s-a mișcat mai repede ne arată o scăpare din partea liberalilor. Nu puteau fi acuzați ei de o escaladare a conflictului din moment ce PSD-ul fusese cel care atacase prima dată”, a declarat, consultantul Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

În opinia analiștilor politici noul val de declarații venite din partea social-democraților la adresa ministrului Virgil Popescu nu reprezintă decât aceeași strategie de comunicare pe care au avut-o de la început în alianța cu liberalii, strategie în care au încercat să pună în spatele acestora toate subiectele sensibile ale guvernării.

„E vorba de o strategie de comunicare a social-democraților, asta pentru că PSD-ul nu pare să aibă o soluție salvatoare pe care partenerii de alianță o refuză. PSD merge pe un fir foarte subțire și încearcă să arunce cartoful fierbinte în brațele partenerilor de coaliție. E ceea ce au făcut pe fiecare subiect pe care există probleme, iar criza prețurilor din energie e un subiect ce naște probleme actualei guvernări. De la bun început și până în prezent a fost modul în care PSD s-a poziționat pe această temă, o strategie politică și implicit de comunicare.

E vorba despre percepția publicului față de acest subiect, PSD dorindu-și ca PNL să deconteze problemele legate de criza energetică pentru că acum e mai clar ca oricând că nu vorbim de o problemă care să treacă repede și care are o soluție minune. O nemulțumire populară există și va exista, va veni o iarnă cu prețuri foarte mari și deci complicată pentru populație, și dacă nu atunci cu un efort bugetar foarte mare, în consecință există o bătălie pe comunicare între actorii politici”, a mai precizat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Potrivit acestuia, dacă PNL și-a revenit oarecum în lupta la nivelul de comunicare cu PSD-ul, partidul care la începutul anului dicta ritmul în coaliție, subiectul prețurilor la energie nu este deloc unul favorabil pentru un război al liberalilor cu cei din PSD.

„E doar o tactică de negociere din partea PSD-ului prin care urmăresc să obțină în rândul percepției publice că ei sunt cei care au realizat plafonarea/ compensarea prețurilor la energie. Și atunci pornesc tot acest proiect de retorică dar care, cum s-a văzut foarte bine, nu are efecte practice, coaliția stă bine mersi, oamenii își iau banii, toată lumea e fericită, doar încep așa din când în când. Mai avem o săptămână și ceva până la noua sesiune parlamentară, așa că oamenii își fac încălzirea, dacă s-au întors din vacanță.

Acesta este motivul pentru care atacul este direct la Virgil Popescu, „politica energetică în România se face la Ministerul Energiei”, a fost declarația lui Marcel Ciolacu – nu Guvernul, nu altcineva, de parcă social-democrații nu ar fi în Guvern. Ăsta e un joc de sfârșit de vară așa”, este de părere și politologul Andrei Țăranu.

Cu sau fără moțiunea anunțată de cei de la USR, numele lui Virgil Popescu fusese vehiculat ca unul dintre posibilele victime ale remanierii guvernamentale. În acest context, dacă demiterea lui Virgil Popescu ar fi putut fi văzută ca un mijloc de detensionare a relației dintre cele două partide acum există riscul ca ea să apară ca o înfrângere pentru liberali. Analiștii politici sunt de părere că dacă aceasta se va concretiza atunci va fi doar rezultatul unei negocieri între cele două partide.

„Remanierea, dacă se va face, se va face pentru a păstra echilibrul politic. Și dacă se va decide în coaliție că Virgil Popescu va fi remaniat, PNL va accepta lucrul acesta doar dacă PSD va accepta să remanieze un ministru foarte important din tabăra lor. Aici e vorba de calcul politic, de imagine politică și despre cum ies cele două partide din această remaniere.

Nu vom avea un nou scenariu Stelian Ion și nici nu vom avea un ministru de rang doi din partea social-democraților iar PNL să accepte să-l remanieze pe Virgil Popescu. Acesta va fi remaniat doar dacă PNL și Klaus Iohannis vor accepta și doar dacă PSD, în negocierea asta, va fi de acord să remanieze un ministru la fel de important și pe un domeniu la fel de important. Ceea ce nu cred că se va întâmpla”, a mai precizat consultantul politic Adrian Zăbavă.