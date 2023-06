Marcel Ciolacu anunță scăderea ”semnificativă” a prețurilor la alimentele de bază. Lista produselor afectate

Premierul României s-a întâlnit cu mai mulți retaileri și a consultat o listă cu produsele vizate. ”Avem condițiile ca în perioada următoare să finalizăm un act normativ sau un acord”, a adăugat Ciolacu. Va fi, așadar, o scădere semnificativă a prețului la alimente de bază precum pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete.

Marcel Ciolacu anunță scăderea ”semnificativă” a prețurilor

”Va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români”, insistă Marcel Ciolacu. Retailerii au convenit să trimită lista cu alimentele la care pot reduce prețul și cu cât, conform Economedia. Pentru că sunt tipuri diferite de afaceri, a fost nevoie de o consultare între vânzători.

vor fi excluse de la reducerea de preț, fiind vorba aici doar de mărcile de brand și mărcile proprii, potrivit . Între timp, ministrul agriculturii Florin Barbu a transmis că marile rețele comerciale pot selecta mai multe alimente de bază pentru care va fi redus adaosul comercial din opt coduri CAEN de produse.

Florin Cîțu, fost lider PNL, compară viziunea lui Ciolacu cu cea a Partidului Comunist de pe vremea lui Ceaușescu, în contextul în care statul vrea să intre ”cu bocancii” în economie pentru a stabili prețuri. De altfel, opozanții lui Ciolacu spun că aceste măsuri ”populiste” pregătite nu vor face decât rău României și vor crea șomaj și penurie în magazine.

care a încercat în vreme de pandemie să plafoneze anumite prețuri la produsele de bază, astfel că maghiarii s-au trezit peste noapte că magazinele erau goale, pentru că producătorii nu mai erau dispuși să livreze marfă în această țară la prețul stabilit de Viktor Orban.

”Dacă domnul Ciolacu știe de vreo companie care nu-și plătește impozitele, să vină nouă să ne spună care este acea companie. Dar nu putem să menținem acest climat de atac continuu asupra sectorului privat, doar pe generalități. Dacă știe ceva, să vină să spună. Ăia care n-au plătit să meargă la pușcărie. Nu poți să menții acest climat în care nimeni nu știe ce să facă și după aia ne mirăm că nu vrea nimeni să investească în România.

Dacă se concentrează PSD pentru implementarea PNRR, toate aceste lucruri se rezolvă. Acolo avem eliminarea excepțiilor. Doar că PSD una spune și alta face. Anul acesta a mai fost introdusă o excepție pentru un sector. Deci nu poți să spui că vrei să elimini excepțiile, dar în același timp să introduci alte excepții. Undeva există o dublă personalitate în PSD care vorbește una dar face alta. Implementarea PNRR, reforma pensiilor, eliminăm pensiile speciale pentru că toate pensiile sunt pe contributivitate. Reforma salarizării, avem salarii care sunt legate de performanță, reforma administrației publice.

Le facem pe toate, luăm 30 de miliarde de euro, bani jumătate gratis, jumătate la dobândă zero, nu la dobânzile astronomice la care se finanțează astăzi Ministerul Finanțelor și dezvoltăm România. Este foarte simplu. Doar să vrei. De ce nu se face? Nu știu. Am văzut că a preluat domnul premier din ceea ce spun eu de șase luni de zile. Este bine că mai mulți liberali încep să vorbească public și să spună, pentru că noi am venit la guvernare cu votați doi oameni pe o anumită platformă”, declara Florin Cîțu în urmă cu mai multe luni, deranjat de modul în care Marcel Ciolacu vede anumite soluții.

Referitor la strategia eternă a PSD de a plafona orice preț, fie că e vorba de preț la carburant sau alimente, Cîțu a transmis că ”o măsură mai bună fără să intervii cu bocancii în economie e aceea de a reduce contribuțiile și asta înseamnă să crești veniturile tuturor românilor și ei să facă ce vor cu acei bani. Aceste intervenții cu bocancii în economie mi-aduc aminte de sistemul comunist.

Nu e o surpriză, PSD vine din PCR. Eu nu o văd ca pe o soluție. S-a mai propus. Și în 2020 se țipa foarte mult să plafonăm prețurile. Atunci am spus că aceasta duce la penurie, după ce plafonezi prețurile într-un anumit sector. O scădere a TVA poate să însemne venituri mai mici la buget pe termen scurt, poate să ducă, dacă este un TVA regionalizat, reducerea prețurilor.

Dar, asta înseamnă că trebuie să ții sub control cheltuielile. Dacă este o scădere TVA care mărește deficitul și trebuie să te împrumuți mai mult asta destabilizează toată economia. Pentru reducerea inflației și a dobânzilor este una singură: menținerea deficitului la 5,8% din PIB și chiar mai ambițios și în plus BNR să-și facă treaba. Astăzi, administrarea economiei, care e făcută de PSD, este suboptimală. Dacă nu poate să facă față, nu este nicio rușine. Oricine de la PNL poate să preia mandatul și va fi un rezultat mai bun”.