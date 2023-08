Marcel Ciolacu, despre măsurile de combatere a traficului de droguri anunţate de Cătălin Predoiu: “Aştept de la Poliţie să lupte mult mai eficient cu dealerii”

Într-un mesaj transmis pe Facebook, Marcel Ciolacu a anunțat că măsurile anunțate de Cătălin Predoiu ”sunt un pas înainte” pentru a combate traficanții de droguri, însă nu sunt suficiente. În acest sens, Marcel Ciolacu anunță că trebuie luptat puternic cu rețelele de traficanți de droguri, așadar cu combaterea cauzei, nu doar a efectului traficului de droguri.

Marcel Ciolacu, despre măsurile de combatere a traficului de droguri

anunțate ieri de ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, sunt un pas înainte pe un traseu corect, dar nu sunt suficiente! Este nevoie, în paralel cu testarea anti-drog în școli sau de confiscarea mașinii celui prins drogat la volan, și de un efort masiv de destructurare a rețelelor de trafic cu droguri.

Aștept de la Poliție să lupte mult mai eficient cu dealerii de droguri! Vreau să văd toate efectivele disponibile în stradă, pe urmele tuturor acelor nemernici care fac averi provocând adevărate tragedii în familiile românilor! Cred că Poliția Română are o uriașă datorie în fața societății în această privință. Românii trebuie să vadă repede o schimbare profundă și susținută de atitudine din partea statului și de rezultate concrete. Pentru că asta înseamnă sute și mii de vieți protejate în fiecare zi!”, a transmis Marcel Ciolacu.

Ministrul de interne Cătălin Predoiu anunța, printre altele, că va propune ca șoferii care sunt depistați drogați la volan să rămână fără mașină, care va fi confiscată de stat. O situație similară se întâmplă în Letonia, unde mașinile sunt confiscate atunci când șoferul este prins băut la volan, ulterior sunt trimise pe front în Ucraina.

legislaţie pe următoarele direcţii – măsuri care vizează conducătorii auto: instituirea obligativităţii testului antidrog cu ocazia examinării medicale pentru dobândirea sau reînnoirea permisului şi extinderea examinării medicale la restituirea permisului de conducere reţinut pentru consumul de alcool şi droguri.

Deci, vrei carnet, test antidrog. Instituirea unor noi situaţii în care efectuarea testării antidrog – alcool este obligatorie suplimentar prevederilor actuale: atunci când în vehicul sunt identificate substanţe care pot avea caracter psihoactiv, recipiente cu alcool desfăcute, conducătorul auto figurează în baza de date că a încălcat norme privind consumul de alcool şi droguri la volan, precum şi când a comis infracţiuni la regimul substanţele interzise”, a declarat Cătălin Predoiu.

România se confruntă în ultima perioadă cu un val fără precedent de consumatori de droguri, care au împânzit societatea și șoselele din România. Tragedia care a zguduit sistemul a fost cea din stațiunea 2 Mai, acolo unde un tânăr drogat s-a urcat la volan și a spulberat un grup de tineri care umblau pe drum, ucigând două persoane.

Situația critică a fost remarcată și de către expertul antidrog Cătălin Țone, care a avertizat că România a ajuns la cel mai mare nivel de consum de droguri din istorie. Și mai șocant, drogurile ajung în viața copiilor încă de la vârsta de 6-7 ani, în anumite familii. ”Am avut cazuri în care minorii de 6-7 ani, nefiind consumatori, pentru că am avut cazuri de excepție în care recordul a fost de copii cu vârste între 9-10 ani care consumau heroină de la părinți sau frați mai mari. Dar am avut și cazuri în care minori de 6-7 ani erau puși să transporte și am avut și cazuri grave în care erau introduse în scutecele bebelușilor introduse droguri sau în cărucior și transportate pentru a disimula activitatea infracțională.

Nu există nicio limită în ce privește profesia părinților sau vreo limită de posibilități materiale când vorbim de consumul de droguri sau de distribuție. Este un flagel care ne afectează indiscutabil. Mulți părinți sunt mai precupați de carieră sau viața personală decât de copii. Au fost câteva operațiuni importante mediatizate. Fenomenul drogurilor în școli nu s-a dezvoltat peste noapte, ci a evoluat în timp. Ce este clar, și greșelile principale care s-au făcut de către autorități, copiii, adolescenții nu au primit suficiente date și nu au fost instruiți. Cred că acum copiilor trebuie să li se vorbească despre droguri undeva la 7-8 ani”, a avertizat expertul.