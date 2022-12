Marcel Ciolacu, despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis: ”Nu avem o prietenie. E greu”

Liderul PSD a insistat asupra faptului că PSD va ieși de la guvernare dacă PNL nu-și va da cuvântul promis și nu se va face rocada de premieri, deși un guvern minoritar ar fi ”o aventură”.

Marcel Ciolacu, despre relația sa cu Klaus Iohannis

”Relația e una instituţională. Avem discuţii când ţine ceva de o decizie în Parlamentul României. Nu avem o prietenie. E greu, a fost o perioadă mult prea lungă.

Să fii părtinitor cu un anumit partid politic şi să acuzi un alt partic politic timp de 8 ani de zile, când mandatul tău este cu totul altceva. Hai, în primul mandat înţeleg că trebuie partidul tău să te susţină şi la al doilea, dar în al doilea nu mai trebuie să repeţi aceste greşeli. dar în acest moment funcţionăm instituţional şi avem respectul fiecărei instituţii pe care o reprezentăm vremelnic”, a declarat Ciolacu.

Așadar, Marcel Ciolacu nu a trecut peste desele episoade în care Klaus Iohannis a măturat pe jos cu Partidul Social Democrat. De altfel, Iohannis a fost considerat în ochii electoratului ”de dreapta” principalul opozant al PSD.

”Am fost la defilare. Recepţiile sunt ceva opţional pentru fiecare dintre noi. Domnul preşedinte Klaus Iohannis nu a venit la Parlament de 1 Decembrie. Credeţi că a dorit să îmi transmită mie vreun mesaj sau Parlamentului? Am dat un exemplu”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD a insistat asupra faptului că președintele Klaus Iohannis nu a avut niciun cuvânt de spus atunci când s-a format coaliția de guvernare PNL – PSD – UDMR.



”După ce am făcut coaliţia a fost o discuţie cu preşedintele României în ceea ce priveşte desemnarea, fiind atributul preşedintelui constituţional, a prim-ministrului. Am spus clar ce am convenit, faptul că va exista o rocadă şi că prima oară va fi prim-ministru domnul Nicolae Ciucă”, a precizat Ciolacu, conform

În încheiere, Marcel Ciolacu a vorbit din nou despre scenariul prin care PNL nu s-ar ține de cuvânt și a refuza să predea fotoliul de premier Partidului Social Democrat. Chiar și așa, Ciolacu e convins că PNL își va respecta cuvântul dat.

”Din punctul meu de vedere, ne întoarcem la votul românilor şi românii să hotărască cum au hotărât de fiecare dată cum e mai bine. Nu cred că în perioada următoare ne putem permite un guvern minoritar, este o aventură. PSD, dacă i se va impune de a nu se face rocada de prim-ministru, nu va mai lua parte la această construcţie politică. Dar cred că rocada se va face”, a mai spus Ciolacu.