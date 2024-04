Marcel Ciolacu, în vizită la Spitalul Fundeni: “Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume”

Prezent în vizită la Spitalul Fundeni, Marcel Ciolacu a anunțat că nu va încuraja niciodată ca cel ce stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel ce merge la serviciu. Mai mult, șeful Executivului a precizat că un sistem de sănătate sănătos nu poate fi susținut fără contribuții.

Marcel Ciolacu, declarații după ce a fost în vizită la Spitalul Fundeni

Cu toate acestea, premierul României a subliniat că are o problemă doar cu cei care stau acasă fără un motiv clar, de exemplu pentru o banală răceală. În schimb, femeile aflate în concediu de maternitate sau de îngrijire a unui copil bolnav, precum și cei care își iau concedii medicale pentru boli grave cum ar fi cancerul ar trebui susținute de lege.

“Nu încurajez ca cel care stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel de la servici. Am luat o decizie în Guvern și am exceptat de la această taxă, cu alte cuvinte cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă, 10%”, a explicat Marcel Ciolacu.

în care numărul de concedii medicale a explodat brusc, astfel că sistemul nu mai poate susține fără motiv aceste concedii. “Dacă mă uit în trecut, am pornit de la concedii medicale de 870 de milioane, a venit pandemia s-a suplimentat cu vreo 570 de milioane concediile medicale decontate de casă, ne-am trezit într-un sistem în care avem 6 miliarde concedii medicale.

Dacă ne uităm pe statistici suntem cel mai bolnav popor din lume. La asemenea dimensiuni, dacă doriți ca eu să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă cinci zile acasă nu am să-o fac. Să încurajez ca cel care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care este la serviciu nu am să o fac. Cu adevărat, pentru bolnavii cronici, pentru oncologie, pentru mame, pentru copii bolnavi, categoric cheltuielile sunt mai mari”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu vrea să construiască spitale noi în toată România, cu fonduri europene

nu își permite să rateze investițiile cu bani europeni, mai exact cei 70 de miliarde de euro promiși prin sistemul PNRR. Liderul PSD a recunoscut că țara noastră are o problemă reală cu spitalele vechi, care sunt depășite, astfel că totul trebuie regândit și reconstruit de la zero.

”Suntem în cea mai mare instituţie spitalicească din România. Din punctul meu de vedere, investiţiile în sănătate ar fi trebuit să pornească de aici. Astea sunt priorităţile. Avem Fundeni, avem ‘C.C. Iliescu’, avem IOB-ul, toate trei trebuie să se regăsească pe o platformă integrată, astfel încât şi costurile şi managementul, chiar dacă va fi făcut prin consorţiu, ar trebui totul integra.

Nu putem face sănătate performantă în clădiri de 65 de ani, evident că sunt depăşite. Este evident că oricât ar investi statul, sunt bani aruncaţi. Am văzut ce bani a investit Ministerul Sănătăţii în anul 2023 pentru un laborator dimensionat totuşi, care ar face faţă unei întregi platforme.

Nu cred că un premier sau un guvern trebuie să vorbească de sănătate în Ziua Mondială a sănătăţii, cred că trebuie să fie o prioritate a Guvernului”, a declarat Marcel Ciolacu la întâlnirea cu medicii Spitalului Fundeni.