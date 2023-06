Marcel Ciolacu își începe în forță mandatul. Cu cine se întâlnește premierul României

Concret, Ciolacu se va întâlni cu mai mulți miniștri, cei implicați în gestionarea PNRR având prioritate. Ulterior, de la ora 14:00, Marcel Ciolacu va avea întâlniri cu sindicaliștii din educație. Conform programului oficial al Guvernului, Marcel Ciolacu are programată la ora 13:00 o discuție de lucru cu vicepremierul Marian Neacșu.

Marcel Ciolacu își începe în forță mandatul

, ministrul Investițiilor și proiectelor europene, dar și Marcel Boloș, ministrul finanțelor. Această întâlnire e programată la Palatul Victoria, după ce Marcel Ciolacu a anunțat că vrea să reducă inflația și a cerut mobilizarea generală a tuturor funcționarilor pentru atingerea jaloanelor și țintelor din PNRR, conform

De la ora 12:00, conform aceluiași program, Marcel Ciolacu se va întâlni cu Cătălin Predoiu, ministrul muncii Marius Budăi, dar și cu ministrul justiției Alina Gorghiu. Nu poate fi ignorată nici discuția cu sindicaliștii din Educație, care au încheiat greva generală care a durat mai bine de trei săptămâni după ce li s-au făcut promisiuni ferme legate de Legea salarizării, lege care ar urma să fie pregătită până pe 15 iunie.

că are un trecut ciudat, pentru că a făcut târziu în viață facultatea, însă liderul PSD nu s-a ascuns de aceste detalii, chiar a oferit mai multe indicii referitor la trecutul său. Ciolacu a menționat că nu se rușinează cu nimic, pentru că este un om care ”nu a furat” și nu are nimic de ascuns.

“O să vă dau toate detaliile, în ceea ce priveşte când am dat examenul, a ţinut de decizia mea şi a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat bacalaureatul, nu e niciun fel de problemă, am dat la Facultatea de Drept şi nu am intrat. Pe vremea mea, m-am dus în armată, unde am făcut întâi munci agricole vreo două-trei luni.

A venit Revoluţia, m-am căsătorit, au devenit altele priorităţile, m-am căsătorit. Am cumpărat un apartament cu două camere… mi-am închis balconul. În acel moment, tatăl meu a fost un om care a câştigat suficienţi bani, pentru că a fost pilot militar, dar a ieşit la pensie. Noi suntem toţi trei fraţi, între timp, fraţii mei se căsătoriseră înainte, apăruseră nepoţii. Nu am cerut niciodată bani de la părinţii mei şi am mers către zona privată”, a explicat premierul.

“Am lucrat şi ca muncitor, după ce nu am intrat, când am fost la Electronica Industrială, când am plecat în Armată, din acelaşi motiv, după care mi-am făcut propria companie, unde mi-am cumpărat toată concurenţa din jur. M-am hotărât că m-am plictisit să fac afaceri, am venit, mi-am terminat studiile, am venit în administraţia locală, am fost prefect interimar, am pierdut alegerile, m-am dus director la cea mai mare companie, cel mai mare angajator din municipiul Buzău, am ajuns viceprimar, parlamentar şi ăsta este marele secret şi marile secrete ascunse de către mine”, a completat Marcel Ciolacu.

În noul program de guvernare al PSD, Marcel Ciolacu a vorbit despre cinci mari obiective pe care actualul Guvern le-a schițat. ”Știm exact ce avem de făcut și propunem un plan cu 5 mari obiective”, a declarat Marcel Ciolacu, înainte de a prezenta programul de guvernare.

Marcel Ciolacu a vorbit, așadar, despre cele cinci mari puncte, care includ rezolvarea problemei pensiilor speciale și adoptarea legii privind salarizarea unitară. Urmează stoparea creșterii prețurilor și dezvoltarea Educației și Sănătății, alături de conceptul de ”patriotism economic” dar și crearea de jocuri de muncă mai bine plătite.