Marcel Ciolacu, replică pentru Klaus Iohannis în scandalul Bâstroe: ”Protejarea Deltei nu se negociază”

La o zi după declarațiile lui , dinspre PSD a venit și o replică. Marcel Ciolacu îi transmite președintelui țării că dragarea canalului este un subiect care afectează una dintre bijuteriile lumii și că în România s-a depășit momentul în care era sancționat delictul de opinie.

Marcel Ciolacu reacționează față de criticile lui Klaus Iohannis pe tema Bâstroe

Într-o declarație făcută joi în fața jurnaliștilor, liderul PSD a explicat că intră în sfera dreptului la o opinie. Ciolacu spune că această poziție nu înseamnă că țara noastră ar opri vreun moment sprijinirea Kievului în aceste moment dificile din punct de vedere al securității zonei.

”Ajutăm economic, militar și umanitar Ucraina și nu înseamnă că dacă punem întrebări nu mai susținem Ucraina. Discursul public al fiecăruia dintre noi trebuie să se concentreze în jurul acestor parametri.

Vă reamintesc faptul că România va deveni un pilon principal al reconstruirii Ucrainei, după finalizarea războiului. Este o realitate faptul că, în prezent, canalul Bâstroe are peste 7 metri și este la fel o realitate faptul că adâncirea acestui canal schimbă condițiile din Delta Dunării”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu este ferm atunci când vorbește despre protejarea Deltei Dunării. ”Este un subiect în care și eu, ca român, sunt îngrijorat, mai ales că este un subiect care afectează una dintre bijuteriile nu numai ale României, ale Europei și întregii lumi. Protejarea Deltei Dunării este un lucru care nu se negociază. Avem datoria de a proteja Delta Dunării”, a subliniat Ciolacu.

Liderul social-democrat a adăugat că, în ceea ce privește delictul de opinie, ”cred că am depășit acest moment în România. Am mai trăit un pic de delict de opinie când a fost pandemia și cred că a fost o abordare incorectă și ar fi trebuit să învățăm din acea abordare cu izoletele și ținutul în casă în timp ce unii furau de rupeau și nici astăzi nu am aflat cine sunt și cine i-a ajutat”, i-a mai transmis Marcel Ciolacu lui Klaus Iohannis.

Ciolacu: ”Faptul că avem o opinie nu înseamnă că suntem pro-ruși”

În ieșirea sa publică de joi, șeful PSD a spus că, dacă are opinii și nu are informațiile pe care le are ”cel mai bine informat om din stat”, președintele țării, asta nu înseamnă că el și colegii săi sunt pro-ruși.

”Pe toate televiziunile și pe social media se discută despre asta și cred că oamenii aștepată de la oamenii politici să aibă un punct de vedere pe această temă, nu să tacă și să trăim așa într-o nebuloasă. Sunt ferm convins că domnul Iohannis este cel mai informat om din România și așa trebuie să fie. Eu nu am primit informaii de la Mininsterul de Externe sau din altă parte.

Cred că ar fi trebuit ca toți să cunoaștem aceste aspecte, dar, repet, toți putem să avem propria opinie. Faptul că avem o opinie nu înseamnă că suntem pro-ruși sau că nu mai susținem Ucraina”, a mai punctat liderul PSD.

În paralel cu declarația lui Ciolacu, Partidul Social-Democrat a publicat pe pagina de Facebook o postare în care afirmă că partea română este pregătită pentru măsurarea Canalului Bâstroe. “Noi suntem pregătiți! Trei nave ale AFDJ Galați – dotate cu echipamente pentru măsurarea adâncimii canalelor navigabile – așteaptă acceptul pentru a face măsurători pe Canalul Bâstroe”, este mesajul atribuit prim-vicepreședintelui PSD, Sorin Grindeanu, care este şi ministru al Transporturilor.