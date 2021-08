Marcel Pavel se confruntă cu probleme după ce a fost bolnav de Covid-19. Artistul s-a infectat anul trecut și a trecut prin clipe grele, iar acum a vorbit despre starea sa de sănătate.

Cântărețul a povestit cum a fost la un pas de moarte după ce a fost infectat cu SARS – CoV – 2. Din fericire, Marcel Pavel s-a vindecat și și-a reluat activitățile, însă este nevoit să ia anumite medicamente.

Marcel Pavel are probleme după ce a trecut prin boala Covid-19. Cu ce sechele a rămas cântărețul

Marcel Pavel se confruntă cu probleme după , deși a fost diagnosticat cu un an în urmă. Chiar dacă a reușit să se vindece, artistul va fi mereu dependent de pastile pentru inimă.

Acesta a fost la un pas să fie intubat în urma infectării, după cum declara și anul trecut. Cântărețul a scăpat de infecție, în cele din urmă, dar a rămas cu sechele și acum, după un an. ț

„Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare, toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19.

Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar dacă le iau ajung, undeva, la 13,7, în condițiile în care înainte să mă îmbolnăvesc de Covid-19 aveam 12,8”, a declarat artistul, scrie

Anul trecut, Marcel Pavel a trecut prin momente cumplite. Atât el, cât și alți colegi de breaslă au fost infectați cu coronavirus.

La momentul respectiv, artistul era la filmările pentru show-ul „Te Cunosc de Undeva”, atunci când au fost infectați și alți colegi din platou, printre care Adriana Trandafir sau Alina Pușcaș.

„Din patru în patru ore îmi făceau injecții. Eram terminat, bulversat, chiar și pentru anxietate mi-au dat niște pastile. Mi-au salvat viața. Am tușit cu sânge, cine nu s-ar speria?

Am avut cheaguri de sânge la plămâni, am fost la un pas să mă intubeze. Am gândit că, dacă ajung acolo, s-a terminat cu mine. Dacă mai stăteam o zi acasă și nu mă internam, muream”, povestea Marcel Pavel anul trecut.

și-a reluat activitatea și a revenit în industria muzicală. Cântărețul are multe concerte în țară, dar și în străinătate.

Artistul a descoperit liniștea sufletească pe care o simte atunci când are cântări în biserică. Marcel Pavel susține concerte în lăcașurile de cult de fiecare dată când are ocazia.

De asemenea, artistul a mai declarat că este foarte mândru de copiii lui, care î-au moștenit talentul muzical și îi calcă pe urme.