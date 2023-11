Marcela Fota, urmărită de ghinion: ”Un necaz nu vine niciodată singur”

Marcela Fota pare urmărită de ghinion. Îndrăgita cântăreață de muzică populară a trecut printr-o întâmplare nefericită de curând și a relatat totul pe rețelele de socializare. Nici ei nu-i vine să creadă cât de ”norocoasă” a putut să fie.

Ce i s-a întâmplat de curând Marcelei Fota. Artistei nu-i vine să creadă

Marcela Fota este foarte activă în mediul online. Pe Facebook sau pe Instagram își ține fanii la curent cu aproape orice moment din viața sa. Aici își împărtăsește clipele bune de care are parte, dar și cele rele. ”Un necaz nu vine niciodată singur” a precizat ea într-o postare recentă.

Într-un Instastory, Marcel Fota le arată admiratorilor cum i s-au spart ambele telefoane, după ce le-a scăpat pe amândouă. Acum, este nevoită fie să-și cumpere altele noi, fie să le ducă la un sediu pentru a fi reparate și a arăta ca noi.

”Și cum un necaz nu vine niciodată singur…le-am scăpat pe amândouă”, a scris Marcel Fota într-un atașând imagini cu telefoanele sale crăpate. Ulterior, a reușit să repare unul dintre ele: ”Rezolvat”, a mai scris ea.

S-a despărțit Marcela Fota de iubitul mai tânăr cu 22 de ani

Marcel Fota (47 ani) a stârnit numeroase controverse în spațiul public după ce . Totul s-a produs la doi ani de la moartea soțului ei. Mulți au considerat că solista și-a ales un partener prea tânăr pentru ea.

În ultima perioadă, se zvonește că Marcela Fota nu ar mai fi împreună cu tânărul, care provine dintr-o familie de milionari. Invitată de curând într-o emisiune online, cântăreața de folclor a evitat să ofere un răspuns concret, după ce a fost întrebată despre acest subiect.

”Aici nu mai cad în plasa ta (i s-a adresat prezentatorului, n.r), nu contează. Așa a început acea poveste, a fost un lucru foarte benefic pentru perioada în care eu trăiam. A fost o bucurie și o trăire a fiecărui moment, dar fără alte obligații.

Cea care nu mi-a spus nimic a fost mama ea. M-a întrebat dacă este lucrul care mă ajută pe mine acum și am spus da și a zis perfect”, a precizat Marcela Fota în emisiunea online, ”În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

Întrebată și despre , Marcela Fota a explicat: ”Am considerat că este exact ce îmi trebuie la momentul respectiv. Tată pentru copilul meu acasă nu vreau. Consider că sunt suficient de pregătită să îl cresc singură. Am considerat că mă pot bucura de anumite lucruri fără prea mari obligații și așa am început acea poveste”, a mai detaliat solista.