”Câte nopți stau eu și plâng”. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut Marcela Fota despre iubitul mai mic cu 22 de ani decât ea. S-a despărțit de tinerel?

„Câte nopți stau eu și plâng”. Ce a făcut interpreta de muzică populară din Oltenia despre iubitul mai mic cu 22 de ani decât ea. S-a despărțit de tinerel? Vedeta a spus ce se întâmplă acum cu relația.

Mărturia neașteptată a artistei Marcela Fota despre viața amoroasă și partenerul mai tânăr cu 22 de ani. Mai sunt un cuplu?

Marcela Fota a făcut o mărturie neașteptată despre viața amoroasă și , pe care l-a cunoscut la un an după ce soțul său, Minel, a încetat din viață. Bărbatul a suferit un infarct și nu a mai putut fi salvat.

Inițial, a ținut legătura departe de ochii curioșilor pentru a nu fi judecată de ceilalți, dar în cele din urmă a publicat câteva imagini. Cu toate că a făcut-o fericită și i-a adus bucurii, interpreta nu și-a dorit un tată pentru fiul său.

„Am considerat că este exact ce îmi trebuie la momentul respectiv. Tată pentru copilul meu acasă nu vreau. Consider că sunt suficient de pregătită să îl cresc singură. Am considerat că mă pot bucura de anumite lucruri fără prea mari obligații.

Așa am început acea poveste. Am făcut un lucru foarte benefic pentru perioada în care eu trăiam. A fost o bucurie și o trăire a fiecărui moment, dar fără alte obligații. Lumea nu face decât să catalogheze și să judece.

Nimeni nu știe câte nopți stau eu și plâng, lumea doar te judecă. Nu mai vreau să aprofundez tristețile mele”, a declarat Marcela Fota, în , moderat de Mihai Ghiță, pe Youtube.

Marcela Fota, judecată aspru de oameni

Marcela Fota consideră că în ultimii ani a fost judecată aspru de oamenii care nici măcar nu știu ce se întâmplă, de fapt, în viața sa. Cântăreața de muzică populară a decis să nu mai dea nicio explicație celor care o urmăresc, ci numai familiei sale.

„Știe cineva prin ce au trecut? Am trecut prin teama că la un moment dat mor și eu și îmi rămâne copilul… am trecut prin lupta primelor două luni după dispariția soțului. Am acceptat că sunt văduvă.

Îmi e mai simplu să accept că sunt eu văduvă, decât că copilul meu nu are tată. Am considerat că David nu trebuie să-l vadă, să meargă la înmormântare”, a mai spus Marcela Fota, în aceeași emisiune.