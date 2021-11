Marea surpriză pregătită de FCSB pentru derby-ul cu U Craiova! Ce jucător ar putea folosi Toni Petrea. Exclusiv

Vali Crețu a fost transferat de FCSB, în vara lui 2019, de la Gaz Metan, pentru 125.000 de euro. Acesta mai are contract până în 2023 cu formația bucureșteană.

Vali Crețu, marea surpriză a FCSB-ului pentru derby-ul cu Universitatea Craiova

Duminică, FCSB a învins-o cu 3-1 pe FC Botoșani, în etapa a 16-a din Liga 1. Vali Crețu a fost integralist, deși a suferit o accidentare la coapsă. Următoarea zi, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat că Vali Crețu a efectuat o radiografie, care a relevat faptul că fundașul bucureștenilor are ruptură musculară.

„Vă spun ceva care o să vă şocheze. De prin minutul 70 ducea mâna la coapsă şi am tot strigat: «Vali, eşti bine?» «Sunt ok, sunt ok». Tackling-ul lui e spre finalul partidei.

Azi (n.r. luni), medicul nostru i-a făcut o radiografie şi are o leziune fibrilară de dimensiuni mari. Are ruptură. Am câştigat meciul şi datorită faptului că Vali Creţu a demonstrat un spirit de sacrificiu…

Niciodată nu am văzut în carieră un fotbalist care să joace cu ruptură. S-a mărit în timpul meciului, că a jucat. Se rup fibrele. Ăsta e Creţu. Şi-a spălat toate păcatele, fără să dea o declaraţie (n.r. – râde).

E ieşit din comun. Între minutele 70-75 am văzut când ducea mâna la şold. Am avut un jucător care a vrut să joace cu ruptură de ligamente”, a declarat Mihai Stoica, zilele trecute, la .

Însă, FANATIK a aflat că Vali Crețu a fost supus marți unui RMN, care a oferit un rezultat îmbucurător pentru „roș-albaștri”. Mai exact, Crețu are doar un edem de mușchi, afecțiune care, în mod normal, ar trebui să se vindece în două-trei zile.

Astfel că fundașul „roș-albaștrilor” are șanse mari să fie în lot și chiar să evolueze din primul minut în derby-ul cu Universitatea Craiova, de duminică.

Cine ar putea să-l înlocuiască pe Vali Crețu în Universitatea Craiova – FCSB

În cazul în care Vali Crețu nu va fi refăcut până duminică, locul acestuia ar putea fi luat de Denis Haruț în derby-ul cu Universitatea Craiova. Pe lângă Denis Haruț, care este fundaș dreapta de meserie, FCSB l-ar mai putea utiliza pe Ovidiu Popescu, care a mai evoluat pe acea poziție.

Partida Universitatea Craiova – FCSB este programată pentru duminică, la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 3 din Liga 1, cu 28 de puncte obținute după 16 meciuri jucate, iar FCSB se poziționează pe locul 2, cu 34 de puncte.

Duelul declarațiilor înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Cu doar câteva zile înaintea derby-ului din Bănie, Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, și Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-au aruncat, reciproc, cuvinte dure în spațiul public.

Conflictul a pornit după partida dintre FCSB și FC Botoșani, din etapa trecută, când că nu mai urmărește meciurile dintre cele două echipe, lăsând de înțeles că ar exista anumite legături ascunse între acestea. Ulterior, , spunând că Sorin Cârțu în general nu urmărește partidele de fotbal, preferând să meargă la mall.

Nici , ripostând cu un comentariu la fel de dur.