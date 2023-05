Marele minus al Rapidului din acest sezon: “D-aia a câștigat CFR Cluj campionatul cinci ani la rând!”. Analiză tăioasă la Fanatik SuperLiga. Video exclusiv

Robert Niță, Florin Gardoș și Aurel Țicleanu au vorbit în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre umilința suferită de Rapid în duelul cu Farul, scor 2-7, analizând și problemele de lot ale giuleștenilor.

Marele minus al Rapidului din acest sezon

Robert Niță, Aurel Țicleanu și Florin Gardoș FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre marele minus al Rapidului din acest sezon: „Și entuziasmul ultimelor două rezultate a contat…

Nu poate să se întoarcă Alibec cu atât de multă ușurință în secunda 30. Fără a pune victoria Farului pe noroc, nu Farul putea să câștige cu 11-2, pentru că ei lovesc bara de două ori și au mai avut câteva ocazii bune.

La penalty vine greșeala personală a lui Grigore care nu rupe jocul. Iei galben în minutul 1, dar rupeai jocul. Făceai un fault tactic și te apărai, mai ales că are atâta experiență și valoare.

Lotul Rapidului, am mai spus-o, dacă se califica mai departe în Cupa României risca să nu prindă primele șase echipe din campionat”.

„De ce? Pentru că Rapid are un nucleu de maximum 8 jucători, cu jucători foarte buni, dar care au ajuns la o vârstă. De-asta CFR-ul a dominat campionatul cinci ani de zile. Pentru că Dan Petrescu avea trei echipe, patronul a avut putere financiară să îi plătească. În afară de Deac și Camora care nu voiau ei, restul jucătorilor se odihneau și erau înlocuiți de unii la fel de buni.

Rapidul dacă odihnește astăzi patru titulari, Mutu trebuie să treacă rezervă, că n-ai cu cine altcineva pe bancă. Dacă îl bagi pe Iacob la un meci din ăsta, i-ai terminat 6-7 luni.

Morais și Săpunaru au puterea necesară să-și revină după un astfel de meci. Jucătorul tânăr e ca un ou, trebuie să ai mare grijă de el.

Ce U21 are Rapid? N-are un U21 care să se impună. Îi pune Mutu pe unul în prima repriză, pe altul în altă repriză, dar nu se remarcă niciunul.

Rapidul nu poate să joace meci de meci cu același cuplu de fundași centrali. Îți trebuie unul lângă Săpunaru, să-l mai odihnești pe Grigore și încă unul să facă Grigore cuplu de fundași, ca să-l mai odihnești pe Săpunaru.

Nu poți să câștigi titlul la anul cu acești fundași, chiar dacă echipa începe din nou bine și are cea mai bună apărare, cu jucători trecuți de 30 de ani.

Toată lumea are pretenții de la Onea. Oameni buni, Onea a jucat un an pe la Afumați în liga a doua sau a treia și are un an pe la Poli Iași. Nu poți să joci așa 35 de meciuri”, a mai spus analistul FANATIK.

„Toată lumea a crezut că sunt mai puternici decât sunt!”

„Dacă facem o analiză a acestui joc, pentru că eu cred că e greșit să analizăm Rapidul în prisma meciului acesta. Nu pot să răspund așa simplu.

Dacă vrei să plângi după meciul ăsta, plângi cât vrei tu. Jocul ăsta a început de când au câștigat ultimele două meciuri din campionat. Toată lumea a crezut că sunt mai puternici de cât sunt. Au crezut într-un meci bun la Constanța și au făcut ce nu s-au așteptat niciodată. S-au dus în presing spre centrul terenului.

Pune-l pe Săpunaru în centru, pe unul în dreapta și pe unul în stânga, cuma făcut Tuchel când l-a pus la Chelsea pe Thiago Silva în centru. Fundașii centrali nu au fost protejați deloc.

Toate golurile au fost de pe zonă centrală, din fața porții. Alibec nu e un pivot, e un jucător care migrează, iar ceilalți doi atacanți tot acolo au intrat, asta a făcut Gică”,

„Cred că Robert a punctat foarte bine ideea. Le mai trebuie fundași centrali. Eu știu de când mă apropiam de retragere, simțeam pe corpul meu. Când pornești un proiect și îi spui lui Adi Mutu care sunt obiectivele.

Intri în play-off și schimbi brusc obiectivul, nu e fair față de nimeni, nu e normal. Lotul a fost făcut pentru accederea în play-off. Nici nu cred că a fost o idee bună să cumpere 15 jucători vara trecută.

Avantajul e că ai experiență, în ideea în care când îi expui… prin definiție un fundaș central nu e rapid, așa că ești mult mai expus”, a declarat și Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.