Margherita de la Clejani a descoperit în weekend faptul că magazinul pe care îl deține pe Calea Victoriei a fost vandalizat. Fiica Clejanilor a suferit un adevărat șoc și și-a revenit cu greu.

Aceasta a cerut ajutorul fanilor pe conturile de socializare, pentru că nu a știut ce să facă în asemenea momente.

Vedeta nu înțelege cine a putut să facă așa ceva. În plus a adăugat că nu are dușmani.

Margherita de la Clejani nu-și revine din șoc după ce și-a găsit magazinul vandalizat. “Mă întreb oare de ce?”

Fiica Clejanilor nu a crezut că va trece niciodată printr-o asemenea situație. Aceasta și-a găsit magazinul de la Calea Victoriei vandalizat. Pe geamuri au apărut peste noapte mai multe graffiti.

După ce și-a revenit din șoc, Margherita a încercat să curețe, dar nu a reușit. Apoi, a postat un mesaj pe contul de socializare în care a solicitat ajutorul fanilor.

“Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creație vestimentară și iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să știu și eu cum ar trebui să procedez în această situație, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea?”, le-a spus fiica Clejanilor fanilor de pe Instagram.

Marga susține că nu știe cine ar fi putut face așa ceva, pentru că nu are dușmani.

“Cum să mi se întâmple mie una ca asta și mă întreb oare de ce? Nu am dușmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost șocată! Am încercat să curăț geamurile și nu s-a luat!”, a mai spus tânăra.

Margherita a decis să intre în afaceri

Fiica Clejanilor a renunțat oficial la muzică și a decis să-și facă propria afacere. Astfel, unde face modele unicat după gusturile sale.

Brandul poartă numele ei, iar hainele pe care le face sunt și pentru femei și pentru bărbați. Cei care doresc pot găsi rochii, treninguri, salopete sau accesorii. Cei mai ieftin produs costa 120 de lei, în timp ce există piese care ajung și până la 2190 de lei.

