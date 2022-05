Mari Fica, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România. Ce a apărut pe pagina de Instagram a atletei

Spre surprinderea multora, Mariana Fica a fost concurenta eliminată pe 3 mai de la Survivor România. Publicul a reacționat dur în mediul online, acuzând postul PRO TV că ar fi măsluit voturile.

Mari Fica, primele declarații după eliminarea de la Survivor România

Cel mai criticat concurent, aparent cu cele mai multe șanse de eliminare, a fost în ultima perioadă TJ Miles. Tiktokerul a avut din nou noroc și s-a salvat în fața Marianei.

Blondina a spus, după ce și-a auzit numele, că se aștepta la acest moment. Chiar dacă nu era ferm convinsă că ea va părăsi concursul, era pregătită psihic de ceva vreme pentru clipa în care avea să se întoarcă în țară.

Mari a ținut să mulțumească echipei de producție pentru atenția pe care i-a acordat-o, dar și colegilor cu care a legat frumoase amiciții în Republica Dominicană.

„Știam că o să vină și momentul acesta. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce s-a întâmplat aici. Sunt mult mai puternică decât am venit, chiar am evoluat. Am învățat lecții de la fiecare în parte, lecții multe și frumoase. Mulțumesc pentru tot!”, a declarat Mari Fica la plecarea de la Survivor România.

Instagramul atletei, plin de mesaje de regret și de apreciere

Eliminarea fostei faimoase i-a uimit puțin pe concurenți. În tabăra roșie, cei mai mulți se așteptau ca Daniel Pavel să pronunțe numele lui TJ Miles. Elena Chiriac a fost aproape sigură că influencerul nu va scăpa de data asta, mai ales după ce acesta începuse să aibă niște conflicte chiar și cu noii săi coechipieri,

Pe a Marianei Fica au apărut o serie de mesaje de încurajare și de regret pentru faptul că a fost eliminată. Persoana care se ocupă de contul ei a postat la Instastory textele frumoase pe care sportiva le-a primit de la oamenii din fața micilor ecrane.

„Ești o persoană minunată și e o reală plăcere pentru oricine să te aibă în preajmă”, e doar unul din zecile de mesaje scrise de o prietenă virtuale de-ale Marianei Fica.

Printre cele care au avut un cuvânt frumos de spus s-a numărat și ex-concurenta Roxana Ciuhulescu. „O ființă pe cât de delicată pe atât de puternică. Mulțumim pentru spectacolul oferit, pentru generozitate și onestitate”, a scris Roxana.