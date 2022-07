Maria Andria acuză că a fost vrăjită să nu se mărite. Cine vrea să-i facă rău vedetei

Maria Andria este din nou în centrul atenției. Artista de pe meleagurile elene acuză că cineva apropiat i-a făcut vrăji să nu-și găsească niciodată sufletul pereche.

Maria Andria o acuză pe prietena sa din copilărie că a vrăjit-o să nu se căsătorească

Maria Andria o consideră vinovată pe o prietenă din copilărie pentru faptul că nu reușește să se căsătorească. Aceasta ar fi blestemat-o în trecut să nu îi meargă bine în plan sentimental.

ADVERTISEMENT

Maria Andria a detaliat că prietena ei i-a făcut farmece ca să nu se mărite, după ce la un moment dat ambele s-au îndrăgostit de același băiat. Acesta și-ar fi arătat interesul mai mult față de cântăreață.

”Eu când eram micuță, la școală, aveam o prietenă cu care am crescut împreună. Pe la 20, 21 de ani, ceva de genul, ei i-a plăcut de un băiat, de care mi-a plăcut și mie puțin, nu prea mult.

ADVERTISEMENT

Băiatul acela mă voia pe mine și eu am făcut ceva cu el. Ea nu era ok că am făcut asta și el nu a făcut cu ea și ne-am certat. De atunci nu vorbim și mi-a zis atunci >”, a spus Maria Andria la Antena Stars, potrivit

Solista a și detaliat cum o fermeca prietena sa. Aceasta reușea să facă acest lucru prin bunica ei, care îi fierbea ouă. Ulterior, i le aducea Mariei Andria, care le atingea.

ADVERTISEMENT

”Când se împlinea luna… eu știam că bunica ei face vrăji și aducea la mine acasă ouă fierte și eu le atingeam, că nu cunoșteam, și mama îmi spunea că am făcut o prostie că le atingeam”, a mai dezvăluit blondina.

Maria Andria cerută în căsătorie de Maluma de Cipru: ”Mi-a fost rușine să zic nu”

Dincolo de spusele sale, totul pare a fi în contradicție cu ceea ce i s-a întâmplat de curând. Maria Andria a fost cerută de soție de Maluma de Cipru și i-a spus ”Da!”

ADVERTISEMENT

”Maluma de Cipru” i-a oferit blondinei un inel foarte scump, în valoare de 10.000 de euro. În emisiunea ”La Măruță”, interpreta a făcut o declarație care a stârnit controverse. Mai exact, că a răspuns afirmativ partenerului ei, deoarece se aflau la un restaurant, unde era multă lume și i-a fost jenă să-l refuze.

ADVERTISEMENT

“Da, m-am logodit din greșeală, dar e ok. Adică atunci când mi-a zis nu puteam să-i zic nu. Îmi era rușine să-i zic nu. Erau mulți oameni acolo, nu puteam să zic nu”, a spus Maria Andria

În cadrul aceleiași emisiuni,

Maria Andria este o prezență activă în peisajul monden din România. S-a remarcat publicului prin faptul că este cântăreață, dar și prin afirmațiile legate de relațiile sale amoroase. La un moment dat,