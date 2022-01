Gimnasta Maria Ceplinschi visează să reprezinte România la JO de la Paris. „Părinții îmi zic să mă las. Refuz și o iau de la capăt!”

Maria Ceplinschi a fost, alături de Marian Drăgulescu, singura sportivă română calificată la Campionatele Mondiale de gimnastică din Japonia, de la sfârșitul anului trecut

Pentru sportiva de doar 16 ani, întrecerea de la Kitakyushu au fost prima de mare anvergură, la seniori, iar rezultatele au fost mai mult decât promițătoare.

De 4 ani, Maria se pregătește la Deva, părinții ar vrea să se întoarcă acasă

Maria Ceplinschi practică gimnastica de la vârsta de 5 ani. Totul a început ca o joacă, încurajată de părinți mai mult pentru a-și consuma energia, decât pentru că și-au dorit să-și vadă fata performând. S-au scurs 11 ani de la primele rostogoliri și joacă a devenit serioasă.

ADVERTISEMENT

De patru ani Maria , unde se pregătește alături de alte 11 gimnaste. Sportiva a mărturisit că nu-i e deloc ușor departe de casă. Părinții ar vrea să se întoarcă lângă ei, dar Maria are alte planuri.

”Când am venit la Deva părinții mi-au spus: ’Mergi, încerci și când vrei punem stop’. Și acum îmi spun la fel. ’Dacă nu mai poți, nu mai vrei, nu are rost, nu te chinuie nimeni, nu are sens să mergi acolo, să faci doar că trebuie să faci, tot ce faci trebuie să fie din plăcere. Gândește-te bine și noi dacă mâine ne spui, venim și te luăm’.

ADVERTISEMENT

Și stau și mă gândesc și zic după atâția ani să dau cu piciorul la tot doar că nu mi-a ieșit mie ceva la antrenament. Și a doua zi o iau de la capăt”, povestește Maria Ceplinschi.

Marea dorință a Mariei Ceplinschi e să participe la JO de la Paris

Anul trecut . În primul an de seniorat, sportiva a obținut rezultate dătătoare de speranțe pentru viitoarea ascensiune.

ADVERTISEMENT

S-a calificat atât în finala de la individual compus, în care a încheiat competiția pe locul 16, cât și în cea de la sol, unde s-a clasat a 6-a la finalul întrecerii. Știe că pentru a-și împlini visul e mult de muncă, dar nu are de gând să renunțe, în ciuda presiunilor părinților.

”Am plâns de foarte multe ori, dar asta m-a făcut mult mai puternică! Nimic nu se compară cu momentul în care sunt pe podium, cu medalia de gât și mi se cântă imnul sau când trec pe lângă antrenorii mei după ce câștig și îi văd că au lacrimi în ochi, nu pot să descriu în cuvinte sentimentele pe care le am.

ADVERTISEMENT

Mă văd la Paris, dar nu vreau să mi-o iau în cap, am foarte mult de muncă. Am de adăugat foarte mult la execuție și la dificultate. Îmi doresc foarte mult să ajung la Paris împreună cu celelalte fete din echipă și să venim cu medalii de acolo.

Vreau să devin campioană olimpică, nu doar la individual, la tot ce se poate, să aduc cât mai multe medalii pentru România și pentru mine”, spune Maria Ceplinschi.