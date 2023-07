Maria Constantin, decizie surprinzătoare în ziua nunții! De ce nu face nicio petrecere! Declarații exclusive

și Robert Stoica au făcut nunta! Faimoasa cântăreță și alesul inimii sale au spus marele Da, chiar astăzi, 25 iulie, în jurul orei 15.15. Artista și soțul ei au devenit oficial soț și soție după ce au spus Da în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei doi fac și cununia religioasă astăzi la biserica lor de suflet.

Maria Constantin a făcut primele declarații despre nunta cu Robert Stoica. Cei doi s-au căsătorit

. După o relație de câțiva ani și o cerere în căsătorie la televizor, cei doi au ales să facă o cununie foarte discretă. Alături le-au fost doar apropiații și familiile celor doi. FANATIK a obținut imagini și declarații exclusive despre nuntă. Imediat după ce a spus Da în fața ofițerului stării civile, Maria Constantin a oferit prima reacție.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții.

Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august”, a spus frumoasa artistă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Maria Constantin, primele declarații după nuntă: „Ultima oară când spun DA”

Alături de miri au fost familiile, apropiații și câțiva prieteni. Nașii cuplului sunt Rustem și Kristyana care și-au luat în serios rolul de părinți spirituali. Maria Constantin și Robert Stoica au ales astfel să se cunune religios în biserica în care și nașii lor și-au jurat iubire veșnică.

“ Este o biserică pe care au ales-o nașii noștri. Au făcut și ei tot acolo cununia religioasă și au spus că le-a mers foarte bine. Am ales inclusiv preotul care i-a cununat pe ei și din acest motiv am decis să mergem pe mâna lor.

Nașii noștri, Rustem și Krystiana au o căsnicie atât de frumoasă. O să fie ultima oară când spun `DA`”, a dezvăluit emoționată Maria Constantin pentru FANATIK.

Unde pleacă proaspeții căsătoriți după nuntă: „Am de respectat contractele”

Nici bine nu au devenit oficial soț și soție că Maria Constantin și Robert Stoica nu își uită promisiunile. Artista a are programat în această seară un eveniment, așa că în loc să petreacă la propria nuntă, le va cânta altora.

„Diseară avem eveniment și din acest motiv nu am chemat multă lume la nuntă. Noi având eveniment, trebuie să mergem în seara aceasta să cânt. Nu aveam cum să facem și petrecere.

Aceasta a fost singura zi liberă până spre seară și pentru nași și pentru noi. Eu și în ziua nunții mă duc la eveniment să cânt, am de respectat contractele” , a mai spus vedeta, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Când va avea loc petrecerea de nuntă a celebrei Maria Constantin

Petrecerea de nuntă a Mariei Constantin și a lui Robert Stoica va avea loc vinerea viitoare într-un local de fițe din București. Este vorba despre locația pe care o deține familia lui Gabi Bădălău. Total atipic este faptul că toți invitații vor fi îmbrăcați în alb, deci va fi un White Party.

“Noi am stabilit să facem nunta în aer liber în perioada în care este cald. Ne-am gândit la ideea de soare, de căldură. La noi cald este iulie-august, așa că a trebuit să ne punem nunta în acea perioadă. Nu este o nuntă tradițională.

Este o nuntă atipică, va fi ca o petrecere totul. Toată lumea va trebui să vină îmbrăcată în alb. Va fi o petrecere unde lumea se va distra, cu siguranță la sfârșit vom fi toți pe mese. Vrem ca invitații noștri și noi să ne distrăm, să ne simțim bine

Nu vom respecta nicio tradiție la nuntă. Nu suntem cu respectarea tradițiilor pentru eu consider că aceste lucruri îți iau mult din timp. Nu vrem să respectăm nicio tradiție. Ar fi o idee să dăm brățări ca la festivaluri”, a dezvăluit pentru FANATIK.