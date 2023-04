Maria Constantin, refuzată de logodnic! Vedeta se voia romantică, dar Robert Stoica a refuzat-o: „Nu am vrut”

Maria Constantin și logodnicul au bifat încă o apariție tv înainte de nuntă. La Vorbește lumea au avut ocazia să vorbească despre povestea lor de iubire și cum a început totul. De altfel, Robert Stoica a dezvăluit cum a refuzat unul dintre cele mai romantice gesturi pe care artista le-a făcut pentru el.

Logodnicul a refuzat cel mai romantic gest al Mariei Constantin

și Robert Stoica au fost invitați în emisiunea Vorbește lumea pentru a discuta despre povestea lor de iubire. Întrebat de prezentatoarea de la Vorbește lumea, Lili Sandu, dacă a fost dragoste la prima vedere, bărbatul a dat un răspuns neașteptat.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă la prima vedere. Eu o știam mai de mult. Adică, o vedeam și la televizor. Ne mai vedeam și la evenimente”, a spus Robert Stoica. Dar cuvintele au părut să o nemulțumească pe Maria Constantin, care avea o altă părere.

„La noi chiar a fost dragoste la prima vedere. Mai bine spus atracție. Pentru că, de când l-am întâlnit, aveam multe întrebări în cap. Ceea ce mie nu mi se întâmplă, treaba asta. Niciodată! Nici nu îmi dădea foarte multă lume detalii despre el. Și asta parcă mă intriga și mai tare.

ADVERTISEMENT

Voiam să-l cunosc, să aflu ceva despre el. Dacă la început am luat-o cumva ca pe o joacă…Eu nu-mi mai doream o relație, mai ales fiind ieșită dintr-un divorț. Cumva, s-a întâmplat”, a afirmat Maria Constantin.

În plus, vedeta a recunoscut că, pentru prima dată, ea a fost cea care i-a scris viitorului său soț și nu regretă deloc că a renunțat la orgoliul său, pentru că și-a găsit dragostea. „Până acum, mi se întâmpla să fiu abordată de bărbat. Acum, s-a întâmplat vice-versa”, a completat Maria Constantin.

ADVERTISEMENT

„Nu suntem romantici, nu ne facem declarații toată ziua”

Chiar dacă acum sunt îndrăgostiți și urmează să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu, Robert Stoica a recunoscut că la început a fost atras de aspectul fizic al Mariei Constantin și abia apoi de felul său de a fi. „Prima dată mi-a plăcut cum arată și apoi mi-am dat seama cum e ca persoană”, a spus acesta la

„Nu suntem niciunul dintre noi prea romantici. Să ne înțelegem. Suntem un pic mai cu picioarele pe pământ și nu ne facem declarații toată ziua. Dar prin fapte, înțeleg tot timpul lucrul acesta. Mai bine să-mi dovedească cineva prin fapte. Nu sunt genul ăla siropos”, a completat Maria Constantin.

ADVERTISEMENT

Totuși, chiar dacă susține că nu este adepta gesturilor siropoase, Maria Constantin i-a făcut viitorului său soț cea mai frumoasă declarație de dragoste. Gândindu-se la el a compus atât linia melodică, cât și versurile cântecului Valsul tău.

ADVERTISEMENT

Piesa este una gândită special pentru dansul mirilor. De altfel, se regăsește și pe pe care artista și logodnicul său le-au trimis oamenilor dragi ce le vor fi alături în ziua cea mare, pe data de 4 august.

În plus, în videoclipul melodiei protagonist este chiar Robert Stoica. Inițial, însă, acesta a nu a dorit să se lase filmat. Maria Constantin nu a putut accepta acest lucru și refuzul în fața gestului de iubire, așa că a insistat până l-a convins. „Nu am vrut, dar… Nu am avut ce face”, a încheiat Robert Stoica.