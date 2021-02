Maria Dragomiroiu, secretul relației de 36 de ani cu Bebe Mihu. Cum se înțeleg cei doi

Maria Dragomiroiu (65 de ani) și Bebe Mihu au o căsnicie de 36 de ani, povestea lor de dragoste fiind un exemplu demn de urmat pentru toată lumea. Cântăreața de muzică populară și partenerul ei de viață au trecut prin multe, căsnicia lor fiind una trainică.

Solista a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV cum se înțelege cu renumitul organizator de concerte și turnee, precizând că niciodată nu a avut pretenția să fie pusă pe afișele pentru spectacole, în centru. Vedeta are mare încredere în bărbat și nu s-a băgat niciodată în treburile lui.

Cei doi au știut să separe perfect viața de familie de muncă, dovadă că iubirea lor este la fel de puternică ca-n ziua în care s-au cunoscut. Maria Dragomiroiu și-a ținut soțul în probe timp de 4 ani pentru a știi care sunt intențiile sale reale.

Maria Dragomiroiu, despre mariajul cu Bebe Mihu. Sunt împreună de 36 de ani

Maria Dragomiroiu a luat această decizie pentru că mai trecuse printr-un mariaj, din păcate suferind enorm. Interpreta de muzică populară a povestit că a fost bătută de primul soț, de aici și reticența de a începe o nouă poveste de dragoste.

Bebe Mihu i-a demonstrat că este omul perfect, lângă care poate să-și petreacă tot restul vieții, artista luându-și inima în dinți și cerându-i mâna. Se întâmpla după revenirea dintr-un turneu organizat în Statele Unite ale Americii.

„Când am plecat pentru prima oară din țară, după comunism, am fost la Los Angeles, unde am slăbit și eu cum am vrut. Am venit cu 62 de kilograme de dorul lui și al copiilor. Dragostea și dorul sunt cele mai bune medicamente.

Cred că așa a fost destinul nostru să ne aducă împreună când aveam nevoie și eu și el. L-am ținut în probă patru ani. Eu am cumpărat verighetele pentru că era războiul din Golf și mă temeam că nu mai ajung acasă.

El a fost foarte emoționat pentru că eu niciodată nu am deschis acest subiect. M-am gândit să-i fac o surpriză pentru că m-am convins de firea lui, că este un tată extraordinar pentru copii și un om pe care mă pot baza.

Sufletul meu a simțit că este ceea ce-mi trebuie. Pentru mine toată viața a fost sufletul, apoi atracția fizică. Așa trebuie să fie când vrei să ai o familie frumoasă. Mereu sunt probleme, dar trebuie să știi să gestionezi totul”, a povestit Maria Dragomiroiu la „Teo Show” de la Kanal D.

Cântăreața de muzică populară susține că secretul căsniciei de peste 36 de ani este și faptul că nu este o „piatră tare”, la fel și Bebe Mihu. Fiecare a știut să lase de la el la momentul potrivit, solista fiind cea care a făcut mai des acest lucru.