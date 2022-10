Maria Ghinea, mărturie cutremurătoare. Cântăreața și-a iertat fostul soț, după ce a împușcat-o în cap

Interpreta de muzică populară în vârstă de 54 de ani a făcut o în cadrul unei emisiuni online. Cântăreața și-a iertat fostul soț de origine iugoslavă, după ce a împușcat-o în cap și a vrut să o spânzure.

Maria Ghinea, dezvăluiri șocante. Vedeta a devenit indulgentă cu fostul soț, după ce a vrut să o omoare

Maria Ghinea a fost căsătorită prima oară cu Dragisa Kodykic, un bărbat cu 20 ani mai mare decât ea. Din păcate, în timpul mariajului vedeta a fost supusă la chinuri și bătăi cumplite și chiar a fost la un pas de moarte.

ADVERTISEMENT

S-a căsătorit la 17 ani, dar după nuntă lucrurile s-au schimbat radical. A fost la numai 21 de ani, totul producându-se pe fondul geloziei. Fostul partener de viață nu era de acord ca artista să mai urce pe scena muzicală.

„De uitat, nu o să pot uita niciodată. Am iertat tot și de fiecare dată când mă duc la biserică mă rog pentru el. Eu nu am nicio putere, nici să-l condamn și nici să-mi explic de ce a făcut lucrul ăsta, dar am zis că Dumnezeu știe ce ne dă fiecăruia.

ADVERTISEMENT

Mi s-au extirpat opt milimetri din creier… Am fost la un tomograf și am vrut să merg să-i mulțumesc doctorului care m-a operat și mi-a spus: «Nu eu, bunul Dumnezeu v-a iubit».

Am o lipsă osoasă de vreo 8 centimetri. Oamenii se tot întreabă de ce am părul lăsat mai mult pe o parte, nu mai am curajul să fac o altă operație.

ADVERTISEMENT

Mi-au spus că sunt medici buni, dar asta înseamnă să-mi pierd iar părul”, a povestit Maria Ghinea în emisiunea În oglindă, de pe .

Maria Ghinea, despre viața sa în momentul de față

Maria Ghinea a trecut peste neplăcerile la care a fost supusă de primul soț cu care are un copil. Bărbatul a stat în spatele gratiilor timp de 5 ani și ulterior a primit interdicție să intre în România.

ADVERTISEMENT

Cântăreața de muzică populară are o viață frumoasă în prezent și trăiește cea mai bună perioadă de până acum. A depășit toate momentele grele care i-au ieșit în cale și se consideră fericită.