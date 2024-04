Marian Copilu a sunat direct un antrenor pentru a-i propune să preia Petrolul. Ce decizie a luat tehnicianul: „Cu tot respectul”

Marian Copilu caută soluții pentru postul de antrenor principal la Petrolul Ploiești. „Lupii galbeni” au rămas fără antrenor după demiterea lui Florin Pârvu. i, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Marian Copilu l-a sunat direct pe Gabi Manu pentru a-i propune să preia Petrolul

, cu care a promovat în Liga 2, a dezvăluit că a fost sunat de Marian Copilu. În cele din urmă, antrenorul în vârstă de 42 de ani a refuzat propunerea. Gabi Manu nu exclude să vină pe banca „lupilor galbeni” din vară.

„Am fost sunat de Marian Copilu, cu care am o relație excelentă, și am negociat preluarea echipei Petrolului, însă cu tot respectul pentru toată suflarea Petrolistă, pe care o apreciez enorm, nu aveam cum să preiau o echipă de talia Petrolului doar pentru 2 luni.

Îmi doresc să iau un proiect de la 0 cu obiective clare și cu o strategie corectă pe termen mediu și lung”, a scris Gabi Manu pe pagina personală de Facebook. Florin Stângă, antrenorul secund al Petrolului, a stat pe bancă la meciurile cu FC U Craiova (1-0) și Dinamo (1-1).

Gabi Manu a avut numeroase oferte după despărțirea de CS Tunari: „Aștept să se termine sezonul”

Gabi Manu și-a îndeplinit obiectivul pe banca celor de la CS Tunari, promovarea în liga secundă. Totuși, antrenorul care a pregătit-o în trecut și pe Metaloglobus nu a continuat pe banca ilfovenilor și în actuala stagiune.

Rămas liber de contract pe 12 iunie 2023, Gabi Manu a susținut că a avut numeroase oferte, însă le-a declinat pe toate. Fost fotbalist la Sportul Studențesc sau Steaua, Gabi Manu este pregătit să revină pe banca tehnică în vara acestui an.

„După promovarea în Liga 2 cu CS Tunari am mai fost contactat de echipe de Liga 2, care din păcate nu aveau drept de promovare, și am fost nevoit să refuz pentru că am nevoie de provocări, de obiective de îndeplinit.

Acum aștept să se termine sezonul și dacă voi fi contactat de orice echipă bineînțeles că voi discuta, dacă se dorește performanță. Există interes și din zona arabă, zona în care am avut ani frumoși, cu performanțe remarcabile, drept pentru care voi merge câteva zile în Dubai pentru unele discuții.

Le mulțumesc mult celor de la Petrolul pentru interes și le urez mult success în continuare”, a fost mesajul lui Gabi Manu. În Orientul Mijlociu, Gabi Manu a fost antrenor secund la Al-Wahda (iulie 2017 – decembrie 2017) și Al-Wasl (ianuarie 2018 – august 2020).