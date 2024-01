Marian Godină, primul spectacol de stand up. Cât costă să asculți live glumele polițistului

Marian Godină va avea în curând primul său spectacol de stand-up comedy. Faimosul polițist a dat de veste fanilor că pot veni să-i asculte live glumele și că a pregătit un text de 20 de pagini. Mare i-a fost mirarea când toate biletele s-au cumpărat la doar o oară după ce a anunțat că pot fi achiziționate.

Marian Godină a dezvăluit, de altfel, în urmă cu mai bine de o săptămână că va face parte dintru-un număr de stand-up comedy. Joi, 18 ianuarie, a făcut public site-ul de unde pot fi achiziționate biletele și a rămas uimit când a văzut că s-au cumpărat, toate, în doar 60 de minute.

”Când mi-am scris textul pentru numărul meu de stand-up, m-am bucurat să văd că am avut suficientă inspirație încât să adun peste 20 de pagini. Pe moment uitasem că va trebui să-l și învăț. ‘Cine v-a lucrat aici?’ se numește și îl voi pune în scenă la finalul acestei luni, în București”, a spus acum mai bine de o săptămână, polițistul, pe pagina sa de facebook.

Marian Godină s-a declarat onorat de faptul că stocul biletelor este epuizat, nu se aștepta să fie atât de mare cererea. În același timp, consideră că va fi o presiune și mai puternică pe umerii săi pentru a-i ieși spectacolul asemeni unui profesionist.

Polițistul nu va susține primul lui spectacol de stand-up comedy de unul singur, ci va avea alături și câțiva comedianți, precum Geo Adrian, Ioana State și George Dumitru. Marian Godină crede că oamenii au achiziționat biletele și

”Faptul că spectacolul a fost sold out la aproximativ o oră după ce am postat mă onorează, dar pune și o presiune în plus pe mine. Sunt conștient că în primul rând a fost curiozitatea cea care a îndemnat la cumpărarea biletelor, ci nu că aș fi eu comediant.

Mai mult, este și meritul comedianților care vor apărea pe aceeași scenă. Vă mulțumesc și sper să nu plecați dezamăgiți”, a mai transmis Marian Godină oamenilor care îi urmăresc activitatea

Când va avea loc spectacolul polițistului

Concret, Marian Godină , pe data de 29 ianuarie, într-un pub din București. În numărul său, va face referire, printre altele, la renovarea casei sale, pe care a făcut-o pe toată perioada verii din anul anterior.

Cât despre biletele pentru spectacolul polițistului, ele variază ca prețuri. Unul întreg valorează 49 de lei, iar unul redus 31 de lei. Însă, dacă v-am stârnit interesul, iată că nu mai pot fi cumpărate altele, fiindcă stocul lor a fost epuizat.