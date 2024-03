Marian Iancu a comentat ultimul cutremur din Giulești. „Obligatoriu este un mesaj clar pentru Șucu” Laude surpriză pentru patronul Rapidului!

Rapid a fost lovită de un scandal monstru săptămâna trecută. . La audieri a ajuns inclusiv președintele Daniel Niculae. Marian Iancu, un susținător al giuleștenilor, susține că Dan Șucu e țapul ispășitor.

Marian Iancu a comentat ultimul cutremur din Giulești. „Obligatoriu are legătură cu apariția lui Șucu la PNL”

Marian Iancu a fost unul dintre cei mai mari critici ai lui Dan Șucu de când șeful Mobexpert a venit în Giulești. Fostul patron al Timișoarei și-a schimbat însă discursul, după investițiile făcute în iarnă.

„Acum lucrurile sunt întâmplate și ar trebui ca în consecință lumea să strâng rândurile. Toți. Începând de la patroni până la suporteri. E un moment de răscruce. Un moment greu, venit când nu trebuia să se întâmple. Pe o traiectorie ascendentă.

Eu am fost unul dintre criticii a tot ce s-a întâmplat la Rapid în ultimul an, un an și jumătate, de când a venit Șucu. Dar în iarna asta au început investițiile, investiții bune. Atitudinea bună a patronului Șucu, că el a rămas și și-a asumat toată treaba asta.

Ceva rezultate au început să apară și asta înseamnă că banii investiți sunt buni. Fotbalul nu poate fi păcălit la nivelul ăsta. Fotbalul la nivelul ăsta înseamnă bani”, a declarat Marian Iancu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„E mesajul Copos, Tudorache și sper să nu fie al treilea mesaj Șucu”

Iancu e convins că dosarul care îi vizează pe mai mulți lideri de galerie din Giulești are ca scop să îl „sperie” pe Dan Șucu. „Obligatoriu! Nu trebuia să apară în dimineața aia la PNL, nu trebuia să cocheteze cu politicul.

Trebuia să iasă clar într-o conferință de presă și să evite în perioada asta să apară în preajma evenimentelor politice. Trebuia să evite lucrul ăsta. Sunt și pro și contra unii. Și toți au putere, puterea lor e împărțită și nu știi de unde îți vine.

M-a deranjat focusul care s-a pus pe Rapid în condițiile în care evenimente periculoase în tribune au apărut la toate echipele mari. Ori focusul ăsta pe Rapid venit și cu direcția asta pe Nicuale, Niculae care face tranzitul răspunderii tribunei spre patronat, lucrurile sunt clare. Nimic nu e întâmplător.

Se numește mesajul Copos, Tudorache și sper să nu fie al treilea mesaj Șucu. Și cred că am spus destul cu treaba asta. Ca să nu zic de toți ceilalți colegi de ai mei de pe timpul când eu investam în fotbal, marea majoritate au cochetat sau au fost în preajma fenomenelor politice sau toți am reprezentat un fenomen social cu mare impact politic și am pățit ce am pățit fiecare dintre noi, diferit, dar dacă tragem o linie suma e aceeași”, a adăugat Iancu.

Iancu Știe cum poate scăpa de probleme acționarul majoritar al Rapidului. „Să bage bani numai în fotbal. Și să urmărească politica economică, financiară, imaginea și-o cultivă, dar să nu o tranziteze în politică”, a conchis Iancu.

