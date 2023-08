Damjan Djokovic, eroul FCSB, avertisment după 3-2 cu bulgarii: „Nu se poate așa în Europa!”

, după ce bulgarii conduceau cu 2-1 în minutul 82. Damjan Djokovic și Tavi Popescu au rezolvat însă calificarea, iar la București vine Nordsjaelland.

Jucătorii FCSB-ului, declarații după FCSB – CSKA 1948 Sofia 3-2

Final pe muchie de cuțit , însă vicecampioana României a reușit să rezolve calificarea pe final de meci.

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic, eroul FCSB-ului cu bulgarii a vorbit ușurat la finalul partidei: „Ne-am făcut meciul greu și am intrat în jocul lor. Am arătat caracter și am întors scorul. Face parte din fotbal, nu a fost bine din partea noastră. Trebuia să fim mai concentrați la 1-1 și e bine că mergem mai departe”.

Mijlocașul în vârstă de 33 de ani le-a atras atenția colegilor săi: „Trebuie să fie însă o lecție pentru noi. Nu se poate așa în Europa și cred că am intrat mental cam moale. Cred că ați văzut și voi. Ei au simțit că nu au reușit pe plan tactic cu noi și și-au folosit atributele.

ADVERTISEMENT

Le-am arătat însă și noi că suntem bărbați și mă bucur. Am avut un pic emoții că iau roșu, dar n-am fost așa agresiv. Trebuie să învăț și eu să fiu mai calm.

Cred că am mai marcat două goluri acum 2-3 ani la Giurgiu. M-a certat Șumi, deci trebuie să mai fac și eu ca el. A fost important să ne calificăm și acum începe greul”, s-a amuzat croatul.

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic așteaptă derby-ul FCSB – CFR Cluj: „E special pentru mine”

Fostul jucător al lui CFR Cluj a vorbit și despre derby-ul din Ghencea: „Meciul e special pentru mine și va fi greu. Cu echipa din Danemarca va fi și mai greu. Au fost eliminați? Îmi pare rău. S-au refăcut fantastic, după ce au pierdut mulți jucători. E greu să joci la Adana.

Avem talent, pot să spun că avem cea mai bună echipă din România, dar trebuie să gestionăm jocul mai bine. Cred că am arătat că poate intrăm un pic adormiți în acest început de campionat. Trebuie să arătăm că știm să jucăm și cu capul”.

Adrian Șut nu a crezut niciun moment că FCSB poate rata calificarea: „Nu m-am temut”

Adrian Șut a fost convins că FCSB va reuși să întoarcă rezultatul: „A fost o partidă dificilă, nu am câștigat acest meci din tur și trebuia să facem un meci bun. Orice meci e dificil în Europa. A fost o greșeală a mea și nu știu dacă putea să dea fault sau nu. Am simțit ceva. Ne concentrăm pe meciul cu CFR Cluj și apoi pe cel din Europa”.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul defensiv a vorbit și despre rolul lui Damjan Djokovic în această calificare: „Am făcut o repriză bună, a fost acea fază la primul gol și apoi au venit cu elan și au intrat în joc. A fost doar golul lor dintr-o fază fixă, l-am scăpat acolo.

Nu cred că ne-am temut, știam că putem să marcăm. A făcut un meci foarte bun, e un jucător cu experiență și e foarte important pentru noi”.

Șut e deja cu gândul la derby-ul cu CFR Cluj, chiar dacă : „Ne bucurăm că o să jucăm în Ghencea, la noi acasă și sper să fie de bun augur și să câștigăm. Nu știu nimic, nu s-a ajuns la mine. Eu sunt la Steaua (n.r. FCSB) și o să dau tot ce pot. Atât pot să spun”.