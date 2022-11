Marian Mexicanu, despre cum își înșală soția: ”Am zăpăcit-o și pe Ana. Mă prinde mereu”

Celebrul lăutar Marian Mexicanu face dezvăluri inedite despre viața amoroasă și despre desele momente când calcă strâmb, iar Ana, soția lui, îl iartă. Deși artistul susține că o iubește, dă vina pe animalul din el, care iese la fiecare două zile.

Ce-i lipsește lui Marian Mexicanu de-și înșeală nevasta?

Și, ca să fie răul făcut până la capăt, acordeonistul declară în premieră pentru FANATIK că mai nou nu-i scapă nici femeile măritate. Însă, ține să puncteze că nu le sparge casa, că nu vrea să facă rău.

Când vine vorba de reversul medaliei din partea partenerei lui de viață, . Ba mai mult, afirmă că a testat-o în cei 10 ani de când sunt împreună și că bagă mâna în foc pentru ea.

Și dacă nu se ascunde în privința femeilor, nici în ceea ce privește banii nu se dă după deget. , mai ceva ca soția lui.

Mexicanu: ”Unele dintre ele sunt măritate”

– De călcat strâmb ați călcat?

Marian: Am călcat și încă mai calc, dar să nu știe nimeni (n.r. râde). Am zăpăcit-o și pe Ana. Mă prinde mereu. Știe, dar mă iartă pentru că știe cât de mult o iubesc. Nu încerc să o încălzesc cu vorba, asta, este purul adevăr. De la bun început eu vorbesc cu aventurile mele. Le spun care este situația. Unele dintre ele sunt măritate. Greșesc și eu, greșesc și ele. Ne place să greșim, fără să ne facem unul celuilalt.

Eu îi spun în față – “făi, mor de tine!” Unele – vai, ce urât vorbești, pleacă de lângă mine, dar după – “hai, ia numărul”. Eu le zic că nu vreau să le fac rău, dar când e să ne placă… și mie și lor. Femeile în ziua de astăzi sunt mai puternice ca bărbații. Au atitudine. Este mai rău când vrei să spargi casa cuiva, când vrei să faci rău unei doamne sau unui domn. Dar când o femeie îți spune – când ai timp mă suni, când am timp îți răspund. Și la mine, și la ele, undeva există o problemă.

”Am un animal în mine care învie odată la două zile”

– Ție ce îți lipsește?

Marian: Mie, nimic. Animalul din mine. Am un animal în mine care învie odată la două zile. Latră.

– Ana ce zice de asta?

Marian: A început să mă cunoască și știe că niciodată în viața asta nu aș putea să o părăsesc pentru absolut nimeni de pe pământul acesta.

– Ai accepta ca și Ana să te înșele?

Marian: Mor și eu și ea. Murim amândoi. Cum să mă înșele Ana vreodată? Murim amândoi. Dar nu este felul ei, am testat-o suficient în 10 ani.

Ce o înduplecă pe Ana Mexicanu să-l ierte când merge soțul ei la femei?

– Nu crezi că îți va plăti la un moment dat cu aceeași monedă?

Marian: Nu! Bag mâna în foc pentru Ana mea, cu toate că, în opinia mea, un bărbat care bagă mâna în foc pentru o femeie, este prost. Dar, tind să cred că ea este mai specială.

– Ana, de ce îl ierți când se duce la altele?

Ana: Fiecare familie are câte o discuție și nu e chiar așa cu dusul acesta. Este o peripeție de o oră.

Marian: O oră și trei minute, te rog frumos (n.r. râde).

Ana: Dar când văd că se căiește…

Marian: Ea știe ce are la ușa ei. Nu există secrete.

Marian: Mai devreme un coleg de breaslă de-al nostru era trist că plouă afară, iar eu i-am spus, poate cu o voce divină care a vorbit prin gura mea, că eu nu sunt un om deștept, dar mi-a venit să-i spun – să-i mulțumim bunului Dumnezeu că deocamdată la noi plouă cu apă sfântă și Dumnezeu ne spală de păcate, pentru că în altă parte plouă cu gloanțe și cu bombe. Trebuie să învățăm ce este fericirea.

Ana Mexianu: ”Nu am voie nici măcar să mă duc pe alt pat”

– Ați învățat să treceți și peste momentele tensionate dintre voi?

Marian: Noi suntem împreună de 10 ani și cea mai lungă ceartă a noastră ne-a ținut o oră sau două ore, pentru că doar cine nu se iubește, nu se ceartă. După care, nu am putut să stau nici eu fără ea și nici ea fără mine.

– Ana ai plecat vreodată de acasă?

Ana: Nu!

Marian: Doamne, niciodată! Dacă a plecat înseamnă că e pa.

Ana: Mi-a zis de la început dacă ne certăm, nu am voie nici măcar să mă duc pe alt pat. Să nu mă mut pe canapea.

Marian: Indiferent care va fi motivul, și dacă ne omorâm, asta niciodată nu se va întâmpla, dar zic așa, nu are voie să plece nici măcar în camera cealaltă. Dacă se întâmplă ceva peste noapte și ajungem pe lumea cealaltă triști și supărați? Sună a pesimism, dar eu sunt de acord cu asta pentru că nu știm dacă mai există ziua de mâine. Moartea nu mai are vârstă, ia și copiii din fașă.

Marian Mexicanu a ajuns la mâna soției mai tânără cu 20 de ani

– Cine manageriază banii în casa voastră?

Ana: Banii sunt la mine. Trebuie să-mi ceară mie bani.

Marian: Eu nu țin bani la mine, pentru că îi cheltuiesc! Eu fac rele mari cu banii.

– Dintre voi doi, femeia e mai cumpătată?

Marian: Ea este mai cumpătată, eu sunt tâmpit rău.

Ana: Eu dacă plec undeva trebuie să calculez să iau mai puțini bani pentru că atunci când iau mulți, e jale.

Marian: Dau mulți bani pe cadouri, pentru nimic altceva. Nu jocuri, nu băutură. Eu nu m-am îmbătat în viața mea în 50 de ani. Nu îmi place băutura. Nu beau nici măcar cafea. Cumpăr cadouri copiilor, soacrei, nepoților. Pe mine mă las pe ultimul lor.

Ana: Dacă intrăm la mall, mai mult îi ia lui să probeze. Eu intru, probez și cumpăr. El e ”shopaholic”.

Marian: Stau câte 7-8 ore să văd ce este nou, ce colecții.

Ana: Femeilor, care vreți, duceți-vă cu el la cumpărături. Probează, nu-i place, se duce în alt magazin. Este indecis.

Marian: Am un corp distrus. Nu vine pe corpul meu nimic. Am un corp dezordonat. Vreau să vină țiplă.

Ana: El nu este ca alții, fără să probeze.

Marian: Și, pentru că nu am avut, viața mea este să merg în outlet la Viena. Și ce aș putea lua de aici cu 1.000 de euro o piesă, iau de acolo trei. Doar că sunt cu cinci luni peste prima apariție a colecției în magazin. Găsești acolo la 70 la sută. Ea își ia trei rochii. Plus, pentru toată familia de ce are nevoie.